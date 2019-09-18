DOKTOR DA HASTA DA ŞİKAYETÇİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Poliklinik Servisi her yeni güne aşırı bir yoğunlukla başlıyor, öğle saatlerindeki tenhalık ise dikkat çekiyor.



“DİĞER BÖLGELERDEN GELEN HASTALAR ÇOK”: Poliklinik Servisinde bekleyen hastalar ve yakınları, diğer ilçelerdeki hastanelerin ‘yetersiz’ olmasının Lefkoşa’ya ağır yansıdığını ve yoğunluğu arttırdığını kaydetti. “SABAH 7’DEN BERİ BURADAYIZ”: Yurttaşlar, işten ve okuldan izin alarak geldiklerini söyledi, çocuğu ile birlikte gelen ebeveynler perişan olduklarını dile getirdi. “BİLİNÇSİZ HASTALAR, PERSONELLERİN DE İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR”: Kimi vatandaşlar ise, insanların hastane servislerini bilinçsizce kullandığını ifade ederek, Poliklinikte tedavi görebilecek hastaların acile gitmesinin de doluluk yarattığını söyledi. SABAH BAŞKA, ÖĞLEDEN SONRA BAŞKA… Poliklinik Servisi, sabah 7’den, öğlen 12’ye kadar oldukça yoğunken, öğleden sonra saat 2’de resmen ‘in cin top oynuyor’…

Dila ŞİMŞEK

Ülkenin ‘kalbi’ Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Poliklinik Servisi her yeni güne aşırı yoğunlukla başlarken, öğle saatlerindeki sessizlik ise dikkat çekiyor.

Doktor da hasta da şikayetçi… Hastanelerin nüfusu karşılamadığı gerçeği bir yana, plansızlık ve sistemsizlik de öne çıkıyor.

Sabah saat 7’de hastane yolunu tutan vatandaşlar, YENİDÜZEN’e konuştu, hastanenin fiziki altyapısıyla nüfusun örtüşmediğini kaydetti.

Her ilçeden hasta sevklerinin yapıldığı, ülkenin tek donanımlı hastanesi Nalbantoğlu’nun ‘artık yeterli olamadığını’ belirten hastalar ve yakınları, çözümün şart olduğunu ifade etti.

Diğer devlet hastanelerinin daha donanımlı hale getirilmesinin, Nalbantoğlu’nun yükünü hafifleteceğini vurgulayan yurttaşlar, personel sayısının da yetersiz olduğunu savundu.

Vatandaşlar, işlerinden ve okullarından izin alıp zaman ayırarak hastaneye gelmek zorunda olduklarını hatırlatarak, hastanede beklenen sürenin artmasıyla sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Hastaneye çocuklarını da getirmek zorunda kalan ebeveynler, küçük yaşta olan çocukları ile uzun süre boyunca beklemenin zorluğunun altını çizdi.

Yurttaşlar, kimi hastaların, gitmeleri gereken servisi bilmediklerinden dolayı yoğunluğu arttırdığını söyledi.

İhtiyacı oldukları ilaçları da bulamadıklarını ileri sürdü.

Sabah tıklım tıklım, öğleden sonra boş…

Poliklinik Servisinde sabah saatlerinde doluluk yaşanırken, öğleden sonra 2’de tekrar ziyaret edildiğinde ‘bomboş’ görüldü. Hastalar ve yakınlarıyla dolu bekleme salonlarında kimse kalmamış, hastane ‘tenha’ olmuştu.

“Randevu sistemi, bir nebze yararlı oldu”

Poliklinikte bekleyen hasta ve hasta yakınları, randevu sisteminin uzun süre beklemeyi azalttığını dile getirerek, “Ancak yine de olması gerektiği gibi değil. İnternet sitesinde bazen sorunlar yaşanıyor. Bu kapasite bu nüfusa yanıt vermiyor. Hastane personeli de yetişemiyor…” dedi.



Vatandaşlar ne dedi?

Ahmet Çetinkaya: “Ne sıra bulabiliyoruz, ne ilaç”

“Ne sıra bulabiliyoruz, ne ilaç. Sabah saat 7’den beri bekliyorum, şimdi saat 10 oldu. İstediğim ilaçları hastanede bulamıyorum. Kapasitenin kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum. İnternet sitelerinden normalde randevu alabiliyorduk. Ancak zaman zaman orada da sıkıntı yaşanıyor ve bunun da giderildiğini düşünmüyorum. Hızla artan nüfusun, çok gerisinde kalmış bir altyapı var”

Serkan Dağ: “Hastalar, bilinçli bir şekilde ilgili servise gelse kısmen daha az yoğunluk yaşanacağına inanıyorum”

“Ben, 19 yıldır babamı düzenli olarak hastaneye getiriyorum. Bu sebeple, zamanımın büyük bir kısmını burada geçirdiğim için gözlem yapabiliyorum. Hastane personellerinin, oldukça iyi çalıştıklarına ve işlerini iyi yaptıklarına inanıyorum. Hastanenin altyapı bakımından tabii ki eksiklikler var, ancak buna rağmen ellerinden geleni yapıyorlar. Hastanedeki ‘kalabalığa’ sebep olan, insanların duyarsızlığı bence… Örneğin, geçen akşam acil serviste bekliyordum ve fark ettim ki kimi kişiler baş ağrısı, kol ağrısı gibi basit şikayetlerle gelmiş. Bunlar gündüz kontrol edilse, acili meşgul etmeseler hem oradaki çalışanlar zorlanmaz, hem de kapasite zaten sınırlıyken daha çok karmaşa çıkmaz. Ancak insanlar, gündüz zaman ayırmamak ve kendi zamanlarında gelebilmek için bunu yapabiliyor. Hastalar, bilinçli bir şekilde ilgili servise gelse kısmen daha az yoğunluk yaşanacağına inanıyorum”

Serpil Çinler: “Saatlerce perişan oluyoruz”

“Hem hastane yetersiz, hem de doktor sayısı. Çünkü nüfus artıyor, diğer bölgelerden buraya sevk yapılıyor ve buna karşı hastanenin daha güçlü olması gerekir. Uzun süre sıra bekliyoruz, yanımızda çocukla da perişan oluyoruz. İlaç yazdırmak için çıkıp başka bir yere gitmek gerekiyor, yani sistemde bir karışıklık var aslında. Kapasiteye uygun, tam donanımlı bir hastane gerekli”

Gülsen İyisever: “Aradığımız ilaçları bulamıyoruz, sıra al, bekle, bir oraya bir buraya yönlendirilme derken insanlar da neye uğradığını şaşırıyor”

“Randevu sistemi, hastanede uzun süre beklemeyi bir nebze olsun azalttı. Ancak yine de, kapasitede büyük bir sorun yaşanıyor. Aradığımız ilaçları bulamıyoruz, sıra al, bekle, bir oraya bir buraya yönlendirilme derken insanlar da neye uğradığını şaşırıyor. Randevu alamasaydık, 6:30’da kapı açılır açılmaz gelmek zorunda kalırdık ve çoğu kişinin buna mecbur kaldığını da biliyorum”

Ülfet Kunduracı: “Bölge hastaneleri güçlendirilerek Nalbantoğlu’nun yükü hafifletilebilir”

“Hastane kapasitesinin nüfusla örtüştüğünü düşünmüyorum. Daha fazla bina, daha fazla doktor gerekiyor. Her bölgeden Lefkoşa’ya sevk olduğu için, burada ekstra yoğunluk yaşanıyor bu yüzden Nalbantoğlu’nun daha ön planda ve nitelikli olması gerekir. Yeni bir hastane yapılması olasılığının da sorunları farklı boyuta taşıyacağına inanıyorum çünkü bu kez de iki hastane arasında farklılıklar ve sevkler yaşanacak ve bu hem personelleri, hem vatandaşı zor durumda bırakacaktır. Bu sebeple ek binalar yapılmasını daha uygun görüyorum. Eğer bu da zor koşullar yaratıyorsa, bölge hastaneleri güçlendirilerek Nalbantoğlu’nun yükü hafifletilebilir”

Hatice Kartal: “Nüfusla hastane altyapısının örtüştüğüne inanmıyorum”

“Annemi sıklıkla hastaneye getiriyorum. Genelde randevu alarak gelmeye çalışıyoruz çünkü diğer türlü saatlerce beklemek gerekiyor. Bunun da yoğunluğu biraz azalttığı doğru olabilir ancak yine de bütün gününüz gidiyor. İnsanlar işinden veya okulundan izin almak zorunda kalıyor. Nüfusla hastane altyapısının örtüştüğüne inanmıyorum. İnsanlar bütçeleri olsa da olmasa da mecburen özel hastanelere yöneliyor.”

Hasan Baykurt: “Hastanenin hangi birimine gitseniz dolu”

“Yıllardır hastaneye gelip gidiyorum. Gözlemlediğim şey, doktor sayısının az olması ve buna bağlı olarak hastalara ilgi oranının düşmesidir. Doktorlar saat 10’da yanımıza gelmeden önce hastanede yatan hastaları görüyorlar ancak geldiklerinde bir buçuk iki saat kadar kalabiliyorlar ve bu da, buradaki hastalara olan ilgiyi azaltıyor çünkü bir kişi için ayrılabilecek süre en fazla beş dakika oluyor. Bu da ne kadar yeterli tartışılır. Hastanenin hangi birimine gitseniz dolu”

Musa Gül: “Diğer hastaneler donanımlı hale getirilmeli”

“Nalbantoğlu’nun bu kadar yoğun olmasının sebebi, diğer bölgelerdeki hastanelerin yetersiz olmasıdır. Eğer diğer hastanelere doğru yatırımlar yapılsa ve onlar da donanımlı hale gelse, en azından Lefkoşa’ya olan sevkler ve insanların buraya olan tercihi azalır. Bunun dışında ise, hem personel olarak hem de fiziki altyapı olarak gelişmeye mutlaka ihtiyacı vardır. Çünkü hastane nüfusa yetmiyor”



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