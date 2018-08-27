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Doktor Alkan Kanısoy hayatını kaybetti

Doktor Alkan Kanısoy hayatını kaybetti

İskele'nin sevilen insanlarından Doktor Alkan Kanısoy uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa daha fazla dayanamayarak bugün hayatını kaybetti.

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Ergün YAHAT 

İskelenin sevilen insanlarından 73 yaşındaki emekli kadın doğum doktoru Alkan Kanısoy yakalandığı amansız hastalığa daha fazla dayanamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Evli 3 evlat babası olan Alkan Kanısoy'un ölümü bölgede büyük üzüntü yarattı.( haberherdakika.com)

 

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