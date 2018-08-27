Doktor Alkan Kanısoy hayatını kaybetti
İskele'nin sevilen insanlarından Doktor Alkan Kanısoy uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa daha fazla dayanamayarak bugün hayatını kaybetti.
A+A-
Ergün YAHAT
İskelenin sevilen insanlarından 73 yaşındaki emekli kadın doğum doktoru Alkan Kanısoy yakalandığı amansız hastalığa daha fazla dayanamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Evli 3 evlat babası olan Alkan Kanısoy'un ölümü bölgede büyük üzüntü yarattı.( haberherdakika.com)
Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler