Doğumlar düştü

Kıbrıs’ın güneyinde, 2012- 2016 yılları arasında 47 bin 385 çocuğun doğduğu belirtildi.



Alithia gazetesi “Doğumlar Yıldan Yıla Azalıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, doğumlarla ilgili AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın sorusunu mektupla yanıtladığını ve doğum rakamlarından söz ettiğini belirtti.



Habere göre Maliye Bakanı, meclise gönderdiği mektupta, 2012 yılından sonra doğumlarda hissedilir bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti.



2012 yılında 10 bin 161, 2013’te 9 bin 341, 2014’te 9 bin 258, 2015’te 9 bin 170 çocuğun dünyaya geldiğini belirten Yeorgiadis, 2016’da ise, 2013 yılı rakamlarını geçerek doğumların 9 bin 455’e çıktığını ifade etti.



Gazete yine Yeorgiadis’in verdiği rakamlara dayanarak, doğumların en çok, sırasıyla, Eylül, Ekim, Ağustos, Temmuz ve Kasım aylarında gerçekleştirildiğini, en az doğum yapılan ayların ise Şubat ve Nisan olduğunu yazdı.



Habere göre 2012 yılından 2016’ya kadar Eylül aylarında doğan çocuk sayısı 4 bin 611, Ekim ayında doğanlar 4 bin 447, Ağustos’ta 4 bin 222, Kasım’da 4 bin 71, Aralık’ta 3 bin 961, Mart’ta 3 bin 769, Haziran’da 3 bin 756, Mayıs’ta 3 bin 562, Nisan’da 3 bin 500, Şubat’ta ise 3 bin 320 şeklinde oldu.



Doğan çocukların, en çok erkek olduğuna dikkati çeken gazete, 2012 yılında dünyaya gelen 10 bin 161 çocuktan 5 bin 304’ünün erkek, 4 bin 857’sinin kız olduğunu belirtti.



Habere göre 2013 yılında 9 bin 341 doğumdan, 4 bin 736’sı erkek, 4 bin 605’i kız, 2014’te, 9 bin 258 doğumdan 4 bin 867’si erkek, 4 bin 391’i kız, 2015’te 9 bin 170 doğumdan 4 bin 824’ü erkek, 4 bin 346’sı kız, 2016’da 9 bin 455 doğumdan 4 bin 887’si erkek, 4 bin 568’i kız şeklinde kayıtlara geçti.



Gazete 2012 yılından 2016 yılına kadar toplamda 24 bin 618 erkek, 22 bin 767 kız çocuğun dünyaya geldiğini yazdı.