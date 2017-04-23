DOĞUMDA ÖNCELİK 'SEZARYEN'

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinde ‘sezaryen doğum’ oranında doktorlara göre artış yaşanıyor.

Geçmiş yıllara oranla yurttaşın, normal doğum yerine sezaryen doğumuna yönelimi giderek daha da artıyor.

Kimi devlet doktoru doğumların yüzde 45-50’sinin sezaryenle gerçekleştiğini söylese de özelde çalışan kimi doktorlar da bu rakamın yüzde 65-70’e ulaştığını savunuyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi Klinik Şefi Dr Musa Olgu, aylık doğan bebek sayısına bakıldığında doğumların yüzde 40 veya yüzde 50’sinin sezaryen ile gerçekleştiğini söyledi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Remzi Gardiyanoğlu ise ülkedeki sezaryen doğum oranın yüzde 65-70 olduğunu belirterek, bu oranın giderek arttığını ifade etti.

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu ise yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyinde değil tüm dünyada sezaryen doğumlara eğilimin arttığını söyledi, devlet hastanelerinde doğumlarda ilk tercihin normal doğum olduğunu, herhangi bir komplikasyon oluşması halinde hastaların sezaryene alındığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘zorunlu olmadıkça sezaryen doğum yaptırmayın’ çağrısına rağmen yurttaşlar, normal doğumdan uzaklaşıyor.

Bazı yurttaşlar sağlık sorunları nedeniyle sezaryen doğumu tercih etmek zorunda kalsa da günümüzde birçok anne adayı ‘daha ağrısız, planlı’ olduğu gerekçesiyle sezaryen doğuma ağırlık veriyor.

YENİDÜZEN, uzmanlarla ‘sezaryen doğumu’ görüştü, normal doğuma kıyasla sezaryendeki artışı masaya yatırdı.

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UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu:

“Sadece Kıbrıs’ın kuzeyinde değil, dünyada sezaryen doğuma meyil var”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu, yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyinde değil tüm dünyada sezaryen doğumlara eğilimin arttığını söyledi.

Devlet hastanelerinde doğumlarda ilk tercihin normal doğum olduğunu, herhangi bir komplikasyon oluşması halinde hastaların sezaryene alındığını kaydeden Arifoğlu, kamu hastanelerinde ebeler yardımıyla doğumun gerçekleştiğine dair de bilgi verdi.

Arifoğlu, şu anda doğum sayılarının düştüğünü, vücudun 1-2 sezaryen doğumu kaldırabileceğine işaret ederek şöyle devam etti: “Sezaryen doğumlardaki artışın yıllar itibariye bazı sebepleri vardır. Sezaryen doğumlarda genelde belli bir saatte müdahale etme durumu olabiliyor. Eskiden doğum sayıları çok yüksekti, şu anda vücut 1-2 sezaryeni kaldırabiliyor. Kadınlar, o sancıyı çekmiyorlar.”

Arifoğlu, genellikle sosyoekonomik durumu düşük olan hastaların hastanede normal doğumu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi Klinik Şefi Dr Musa Olgu:

“Doğumların yüzde 40-50’si sezaryenle gerçekleşiyor”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi Klinik Şefi Dr Musa Olgu ise devlet hastanelerinde olağanüstü bir durum olmadıkça sezaryen doğumun tercih edilmediğini söyledi.

İlk doğumlarında sezaryeni tercih edenlerin oranının yüzde 25 olduğunu, bu rakamında da Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sıkıntı yaratmadığını dile getiren Olgu, aylık doğan bebek sayısına bakıldığında doğumların yüzde 40 veya yüzde 50’sinin sezaryen ile gerçekleştiğini vurguladı.

Dr Olgu, bu rakamın genellikle ilk doğumu sezaryen olarak gerçekleştiren annelerin, ikinci doğumda da bu yola başvurmasından dolayı yüksek olduğunu da ifade etti.

Örneğin bir ayda 60 doğum gerçekleşirse bunların 25-30 tanesinin sezaryen ile yapıldığını söyleyen Olgu, devlet hastanelerinde hastaların ebeler tarafından takip edildiğini, özel hastanelerinde ise doğumun hastanın isteğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Remzi Gardiyanoğlu:

“Sezaryen doğum yüzde 65-70 oranında”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Remzi Gardiyanoğlu, ülkedeki sezaryen doğum oranın yüzde 65-70 olduğunu söyledi, bu oranın giderek arttığını ifade etti.

Dr Gardiyanoğlu, hem ailelerin sezaryen doğuma yöneldiğini hem de doktorların bunu tavsiye ettiğini dile getirerek, “Sezaryen doğum seçeneklerinden bir tanesidir. Ama doğal bir doğum yönetimi değildir. Bebeği ya da anneyi riske etmemek için sezaryen doğum tercih ediliyor. Ama bu durum da suiistimal ediliyor, farklı noktalara çekiliyor” şeklinde konuştu.

Sezaryen doğumların özel tarihlere göre ayarlanarak, gerçekleştiğini de ifade eden Gardiyanoğlu,

sezaryen doğumlardaki artışın devlet hastanelerinde de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Profesör Sabaratnam Arulkumaran da dikkat çekmişti…

Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum ve Doğum Hastanesi Anabilim Dalı Başkanlığına getirilen Profesör Sabaratnam Arulkumaran, Kıbrıs’ın güneyinde özel kliniklerdeki doğumların yüzde 60'ı ve devlet hastanelerinde doğumların yüzde 45'i sezaryen ile yapıldığını ifade etmişti.

Cyprus Mail’de yer alan bir haberde Arulkumaran, Kıbrıs'taki sezaryen oranının yüksek seviyede olmasına rağmen, İngiltere’de bu rakamın yüzde 25 dolaylarında olduğunu da söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sezaryenler yalnızca toplam doğumların yüzde 12-15'ini oluşturuyordu. Eski Sağlık Bakanı Philippos Patsalis ise Kıbrıs'ın yüksek sezaryen oranları konusunda endişelerini dile getirmiş ve düşük riskli hamile kadınlarda doğal doğum yapmayı vaat etmişti.