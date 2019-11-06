"Doğu Akdeniz'deki enerji sorunu müzakereyle çözülmeli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs kıta sahanlığı da dahil Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının çıkarılmasıyla ilgili meselelerin tüm ilgili taraar arasında yapılacak müzakerelerle çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias ile bir araya geldi. Yunan mevkidaşıyla yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, “Kıbrıs kıta sahanlığı da dahil bölgedeki enerji kaynaklarıyla ilgili sorunları ele alacak olursak, biz her zaman Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır da dahil olmak üzere tüm ilgili taraarı bu sorunları müzakere yaparak, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle belirlenen normlar kapsamında kabul edilebilir mutabakatlar yaparak çözmeye çağırıyoruz” dedi.