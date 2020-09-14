"Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm mümkün"
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür" açıklamasında bulundu.
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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır" dedi.
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Etiketler : TC Cumhurbaşkanlığı, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan
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