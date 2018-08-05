“Doğu Akdeniz, gelecekte en kirli denizlerden biri olabilir”

`Kuzey Kıbrıs Kıyıları Boyunca Denizsel Atıkların Mekansal-Dönemsel Olarak Tespiti ve Gözlemlenmesi` çerçevesinde ilk somut ve önemli verilere ulaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen ve Exeter Üniversitesi Cornwall Kampüsü ile işbirliği çerçevesinde yürütülen söz konusu proje çalışmalarında, Doğu Akdeniz’in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtlar var olduğu tespit edildi.

Proje kapsamında, denizsel atık kompozisyonunu belirlemek, mekânsal-zamansal eğilimleri tanımlamak, Akdeniz bölgesinde gelecekteki deniz kirliliği araştırmaları için tavsiyeler üretmek amaçlanıyor.

Araştırma Exeter Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor…

Beş akademisyen ile birlikte tamamlanması planlanan söz konusu projeye Yakın Doğu Üniversitesi’nden üç, Birleşik Krallık Exeter Üniversitesi’nden de iki akademisyen katkı koyuyor. Exeter Üniversitesi’nde Koruma Bilimi Profesörü olan Prof. Dr. Brendan Godley projenin coğrafi açıdan geniş ve spatiotemporal değişkenliği kapsayacak ve sonraki analiz için istatistiksel güç sunacak kadar uzun süreli olduğunu belirtti.

Fuller; “Doğu Akdeniz bölgesel atıklar nedeniyle en kirli denizlerden biri olabilir”

Proje yürütücüsü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özden Fuller proje ile ilgili verdiği bilgide, denizsel atık kompozisyonunu belirlemek, mekânsal-zamansal eğilimleri tanımlamak, Akdeniz bölgesinde gelecekteki deniz kirliliği araştırmaları için tavsiyeler üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Doğu Akdeniz’in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtların var olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fuller, “Bu bölgede yeterince çalışılmadı ve bizim yürüttüğümüz araştırmalar Akdeniz bölgesi genelinde deniz bilimi hakkında bilgi sahibi olma potansiyeline sahiptir. Projemiz, diğer komsu ülkelerdeki kötü atık yönetiminin de bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan aşağı akış etkilerini vurguluyor. Proje araştırmaları sırasında diğer komsu ülkelerden Kuzey Kıbrıs sahillerine ulaşabilen tıbbi atıklara da rastladık” dedi.