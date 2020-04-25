Doğrusöz yarın toprağa verilecek

Ülkemizin değerli basın emekçilerinden ve eski bürokratlarından Mustafa Doğrusöz hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Kıbrıs gazetesinde hem köşe yazarlığı hem editörlük yapan Mustafa Doğrusöz'ün vefatı basın camiasını hüzne boğdu.

Mustafa Doğrusöz kimdir?

Kıbrıslı gazeteci yazar, bürokrat. 10 Şubat 1947, Küçük Kaymaklı (Lefkoşa) / Kıbrıs doğumlu. Terzi Mehmet ile Şefika Hanım’ın beş çocuğundan biri olarak doğdu, ailesinin tek oğludur. Kıbrıs’ın yoksul ve zorlu yıllarının çocuğu olur Mustafa Küçükkaymaklı İlkokuluna, Bayraktar Ortaokulu’na devam etti.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden sonra 1972’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünü bitirdi.

Adaya döndükten sonra bir süre polis memurluğu yapan Mustafa Doğrusöz, gazeteciliğe 1980’de Söz’de başladı. 1982-84 yıllarında muhabir, haber sorumlusu ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kısa bir süre Kıbrıs Postası’nda çalıştı. 1987-1996 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleri Basın Danışmanı olan Doğrusöz, 1990’da Bozkurt’ta yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1997’den beri Kıbrıs Gazetesi’nde Yurt Haberleri sorumlusu ve haber koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

Kıbrıs Gazetesi’nde ‘Doğrudan genel başlığıyla yazan Mustafa Doğrusöz’ün çeşitli gazetelerde de yazıları yayımlanmıştır. İlk kitabı Çocuk Gözlü Dev, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan yaptığı derlemlerden oluşmuştu.

Kitapları:

Çocuk Gözlü Dev (1986), Çünkü Ben Buralıyım.

Akıncı: "Değerli bir insanımızı daha kaybettik"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gazeteci Mustafa Doğrusöz’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şöyle dedi: “Değerli insanlarımızdan birini daha kaybettiğimizi bu sabah büyük üzüntü ile öğrendim. Ciddi kalp sorunu olduğunu bildiğimiz sevgili kardeşimiz Mustafa Doğrusöz’e Allah’tan rahmet, aile yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Gazeteciler Birliği: "Kıbrıs Türk toplumu O’nu, hizmetlerini ve memleket sevgisini unutmayacak"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk basın camiasının önemli değerlerinden Mustafa Doğrusöz’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle yaslı ailesi, tüm basın camiası ve kalem arkadaşlarına başsağlığı diledi.

KTGB yayımladığı başsağlığı mesajında, yazılı medyada birçok görevi yerine getiren Mustafa Doğrusöz’ün, adı gibi doğru ve ilkeli yayıncılığın öncülerinden olduğunu belirterek, hayata 73 yaşında gözlerini yuman Doğrusöz’ün, basın camiasında ilkeli ve etik gazetecilik örneklerinden olduğuna dikkat çekildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kıbrıs Türk toplumu O’nu, hizmetlerini ve memleket sevgisini unutmayacak. Giderken geride bıraktığı kitabına verdiği ismi gibi hatıralarda yaşayacak: ‘Çünkü Ben Buralıyım’.”

Dış Basın Birliği: "Derin üzüntü içerisindeyiz"

Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk basınına büyük hizmetler vermiş Mustafa Doğrusöz’ün hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti. Dış Basın Birliği, Doğrusöz’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Doğrusöz’e Allah’tan rahmet, ailesine, basın camiamıza ve tüm halka başsağlığı dilenen mesajda şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden değerli meslek büyüğümüz Mustafa Doğrusöz’ün hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Doğrusöz, meslekte yer alan, çalıştığı her gazeteciye bilgeliği ile tecrübelerini aktarmış, emeği tartışılmayacak kadar büyük bir insandı. Onun Kıbrıs Türk basınına kattığı değerler, hiçbir zaman unutulmayacaktır.”

Yarın toprağa verilecek

Hayatını bugün kaybeden gazeteci-yazar Mustafa Doğrusöz, yarın toprağa verilecek. Bir dönem Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Doğrusöz için yarın saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı içindeki İsmail Safa Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Doğrusöz’ün naaşı, cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.