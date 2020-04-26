Doğrusöz uğurlandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından gazeteci Mustafa Doğrusöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Türk basınında birçok görevi yerine getiren ve dün 73 yaşında yaşama gözlerini yuman Mustafa Doğrusöz, bu sabah Lefkoşa İsmail Safa Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri katıldı.