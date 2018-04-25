“Doğruları yaptık, başardık”

Burhan Gürkan

K-Pet Birinci Lig’in 28’inci haftasında Maraş deplasmanında 3-1 galip gelen Gönyeli, takipçisi Esentepe’nin Bostancı Bağcıl deplasmanında aynı skorla mağlup olması sonrası ligin tamamlanmasına iki hafta kala hem terfi, hem de şampiyonluk sevincini yaşadı. Kırmızı beyazılarda genç teknik adam Emre Perçinci ile yoğun geçen sezonda şampiyonluk serüvenini konuştuk. Perçinci, sezon boyunca genel anlamda doğruları yaparak başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında görevli olduğu okul takımı ile Sivas’ta atletizm yarışlarında yer aldıkları dönemde Gönyeli tarafından arandığını belirten Emre Perçinci, adaya dönüşle birlikte görüştüklerini ve şartları ortaya koyduklarını, günün sonunda da anlaşma sağladıklarını belirtti. Kamp, kadro ve çalışma ortamında istediği – istemediği noktaları ilettiğini belirten Perçinci, günün sonunda memnun olunmazsa bunu kendisine iletilmesini istediğini ifade ederek anlaşma sağladıklarını anlattı.

Perçinci: “İlk olarak altyapıdan başladık”

Emre Perçinci kendisinden ilk olarak altyapıda bir düzen kurulmasını istediklerini belirtirken “İlk altyapıya adım attık. Oyuncu yoktu, şu anda 158 gibi bir altyapı oyuncusu mevcut. Sahanın durumu ne olacağı belli olmadığı için şu an için gelen kayıtları alamıyoruz.

Takımda da bildiğim oyuncular vardı. Onun dışında Gönyeli’de bilmediğim genç oyunculara baktım. Takımda Sabri ve Raif’in kalması gerektiğini belirtmiştim. Onlar lig için üst düzey oyuncular. Onların kalmasının ardından sonra takımı planladık. Coşkun Ulusoy’un Ocak transferi olmayınca o da kadromuza dahil oldu. Eksik görebildiğimiz yerleri tamamlamaya çalışarak kadromuzu oluşturduk” dedi.

“MUTLUYUM”... Birinci Lig şampiyonu Gönyeli’de teknik sorumlu Emre Perçinci: “Sezon içerisinde işlerin birçoğunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ondan dolayı süreç kendiliğinden geldi. Mutluyum. Mucizevi bir şey değil. İşin bu noktaya gelmesinde doğruları yaptık. Ben de, oyuncular da, yönetim de fedakarlık yaparak buralara geldik”

“İlk devrenin son haftaları sakatlıklar bizi etkiledi”

“Sezonun başlangıcı için planladığımız herşeyde bir tek hücum hattında problemler yaşadık. İstediğimiz gol sayısına ulaşamadık. Maçları tek fark gibi kazandık” diyen genç teknik adam “Kemal, Kadir ve Okan savunmada hemen hemen iyi bir üçlü oldular. İlk devrede pozisyon vermeden maç bitirdiğimiz oldu. Kalemizde az sayıda gol gördük. İlk devre son 3 maçta tecrübeli isimlerin sakatlıkları bizi etkiledi. Biz kadromuzda sorumluluğu büyüklere vererek gençlerin enerjisinden yararlandık. Tecrübeli isimler sakatlanınca bir anda dengemiz bozuldu. Çok basit hatalar yaparak gol yediğimiz oldu. İlk yarının sonuna doğru düşüş yaşayacağımızı biliyorduk ama sahanın mevcut durumu da sakatlıklarda etken oldu. 7-8 oyuncu ilk devrenin sonunu doktorda geçirdi. Üç maç ard arda kazanmamayı beklemiyordum” şeklinde konuştu.

“Esentepe ve Mormenekşe maçları herkesi düşünceye itti”

İyi bir devre arası geçirdiklerini, bitirici noktada eksikleri olduğunu belirten Perçinci, “Oraya Hasan Uğur’u almaya karar verdik. Ülkemizi bilen bir isim. Onu alınca gol yollarında daha etkili olacağımızı düşündük. Açıkçası bize gol atma şansını verdi, ama skor olarak da ondan faydalanmak isterdik. Ama katkı aldık. İkinci yarıya ilk dört maçta 10 puan alarak başladık. Beşinci maçımızda sahanın değişimi olan Esentepe maçında istemediğimiz, beklemediğimiz, şanssız gollerle mağlup olduk. Bu maçın ardından Mormenekşe maçının da kötü geçmesi sonrası, ilk devrede kalemizde gördüğümüz gol sayısını iki maçta gördük. Bu ister istemez daha çalkantılı bir düşünceye itti herkesi” açıklamasını yaptı.

“Hiç umutsuzluğa kapılmadım”

Kendisinin hiç umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Perçinci, şunları ifade etti; “Sezon genelinde de umutsuzluğa kapılmadım.Takımın çıkacağından emindim. Kesin şampiyon olur muydun dediklerinde hayır derdim. Önce geriden gelenleri bir atlatarak Esentepe’ye bakarız dedim. Esentepe beklediğimizden daha erken puanlar kaybetti. Sezon içerisinde başarısız olacağız diye düşündüğüm olmadı ama galip geldiğimiz maçlarda bile istediğim oyunu oynatamadığım için mutsuz olduğum oldu. Zaman zaman sistemi de değiştiğimiz oldu. Son dönemlerde Sabri ve Raif, özellikle Sabri bize hücum yönünde önemli katkı yaptı. Çanakkale maçı öncesi başkanımızın babası vefat etti. Bu bizi etkiledi. Çanakkale maçını kaybettikten sonra bazı şeyleri değiştirelim dedik. Takımla daha beraber olmaya başladık. Oyuncular çalışmalara daha erken gelmeye başladı. İlişkiler daha da yukarı çekilince, takımın inancı da artınca seri galibiyetler geldi diye düşünüyorum. Sonra bir anda kendimizi yeniden lider bulduk. Açıkçası ben son hafta şampiyonun belli olacağını düşünüyordum. Ama Esentepe beklenmedik anlarda puanlar kaybetti ve son iki maç kala şampiyonluk geldi.”

“Maraş’ta şampiyon olacağımızı beklemiyordum”

“Muhtemelen en kötü Esentepe’nin Bağcıl deplasmanında berabere kalabileceğini düşünüp, Hamitköy ile oynayacağımız maçın belirleyici olacağını düşünmüştüm” diyerek sözlerini sürdüren Perçinci, “Ama Maraş deplasmanında şampiyon olacağımızı beklemiyordum. Bütün sezonun özeti aslında Maraş maçıydı. Birçok pozisyona girdik, kaçırdık. İkinci yarı başında geriye düştük. Erken toplarlandık. Arka arkaya goller bularak 3-1 öne geçtik. Tribünden Esentepe’nin mağlup olduğu haberi geldi ama söylemeyin biz kendi maçımızı kazanalım dedim. Öne geçtiğimizde maçı vermeyeceğimizi biliyorduk. Son dakikalarda ‘Şampiyon’ diye bağırmaya başladılar tribünden. Bizim maç bitince soyunma odasında durumun netleşmesini bekledik ve haberi alınca orada sevindik” Şeklinde konuştu.

“Doğruları yaptık”

“Lig serüveni olarak bu benim ilk şampiyonluğum” diyen Perçinci, “Daha önce Yenicami ile Süper Kupa sevinci yaşamıştık. Benim için anlamı şu; mayıs ayında anlaştığımda ki, onun da zaman anlamında avantajını gördüm, planımızı ona göre yapıp hedefi Süper Lig olarak koyduk. Birinci hedef şampiyonluk değil, Süper Lig’di. İşlerin birçoğunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ondan dolayı süreç kendiliğinden geldi. Mutluyum. Mucizevi birşey değil. İşin bu noktaya gelmesinde doğruları yaptık. Ben de, oyuncular da, yönetim de fedakarlık yaptık. Bir günden bir güne bana bunu oynat veya bunları antrenmana al demedi yöneticiler. Kimse soyunma odasına dahi gelmedi” dedi. Gönyeli’de devam edip etmeyeceği yönündeki soruya Perçinci, “Yönetimin devam edip etmeyeceği belli değil. Yönetim devam etmek isterse ona göre bir sonraki yıl ya da sonraki yıllar için konuşabiliriz. Benim de önceliğim Gönyeli olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Fotoğraf: Hüseyin Kıral