"Doğrulama test sonucu bekleniyor"

Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen, 3 ayrı otelde gözetim altında tutulan ve 14 günlük gözetim süresini sonucunda 3 pozitif vaka saptanan kişiler konusunda bugün çıkacak doğrulama test sonucuna göre karar verileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Temaslı takip çalışmaları çerçevesinde testler devam etmekte olup, test sonuçları gelene kadar 3 ayrı otelde kalan kişiler gözetim altında kalmaya devam edecektir.Bugün çıkacak doğrulama test sonuçlarına göre karar verilerek kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir.” ifadeleri kullanıldı.