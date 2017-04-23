Fehime ALASYA

Nefes almanın hayatımızın en önemli yaşamsal faktörü olduğunu hatırlatan Holistik Nefes Koçu Özlem Alasya, farkında olmadan, kesik kesik ve yetersiz nefeslerle vücuda ihtiyacının çok altında oksijen alındığına dikkat çekti. Nefesin iyileştirici güç olduğuna değinen Alasya, kısıtlı nefesle kişinin, zihni, fiziksel ve ruhsal durumu gibi birçok olumsuz etkileri olduğuna değindi.

Doğru nefes almakla kişinin yaşam kalitesinin değişebileceğine dikkat çeken Alasya, her gün yapılan düzenli egzersizlerle, beş altı aylık kısa sürede doğal ve sağlıklı nefes alımının başarılacağına vurgu yaptı.

Özellikle çocuklar için doğru nefesin önemine değinen Alasya, çocukların fizyolojik ve zihinsel gelişimleri için bunun bir gereksinim olduğunu belirtti.

Alasya , düzenlediği kısa veya uzun süreli eğitim seminerleri, çalışma grupları ile doğru nefes tekniklerini çevresine aşılamaya çalışıyor.

YENİDÜZEN: Sizi tanıyabilir miyiz?

Özlem ALASYA: Yaşam danışmanı olarak ilk eğitimime NLP (nöro linguistik programlama ) ile başladım. Daha sonra spirituel konulara olan ilgimden dolayı Melek Koçluğu eğitimi aldım. Ardından Enerji Dönüşüm Terapistliği olan Access Barss ve Access Facelift uygulayıcılık eğitimi alarak Mandala eğitimiyle mandalanın gizemli yolculuğuna çıktım. Sonrasında en büyük hayallerimden olan ve her şeyin temeli olan nefes yolunda ilerleyip uluslararası holistik nefes koçu olarak yoluma devam etme kararı aldım. Çalışmalarımda aldığım tüm eğitimleri ve biriktirdiğim tüm bilgileri bir bütün olarak kullanmaya çalışıyorum. Bu çalışmalarla insanlara şifa vermek ve katkıda bulunmak inanın aynen size de yansıyor. Bu harika bir şey, hayattaki yaşam amacınızı bilerek ve onu gerçekleştirerek yaşamak çok büyük bir mutluluk…

YENİDÜZEN: ‘Koçluk’ anlamını biraz açabilir miyiz?

Özlem ALASYA: Koçluk; istenen performansa ulaşmak için danışanıyla arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere doğru bir gelişim sürecidir diyebiliriz. Tabii ki çeşitli alanlarda koçluk söz konusudur.

Çağımızda gittikçe yaygınlaşan bir alan olmaya başlamıştır. Genelde kişiler rahatsızlık duydukları veya dönüştürmek istedikleri yaşam biçimleri, alışkanlıkları, ilişkileri vb. konularda hizmet almak istemektedir.



YENİDÜZEN: Doğru nefesin önemi nedir?

Özlem ALASYA: Nefes, hayatımızın en önemli yaşamsal faktörüdür. Ancak Birçoğumuz yanlış alışkanlıklar, beslenme bozuklukları, sağlık sorunları nedeniyle farkında olmadan kesik kesik ve yetersiz nefeslerle vücuda ihtiyacının çok altında alıyoruz. Nefes sadece havanın alınıp verilmesi değildir. Kısıtlı nefesle zihin, fiziksel ve ruhsal durumunuzu olumsuz yönde etkiler. Tarihler boyunca birçok uygarlıklarda nefesin önemi biliniyor ve iyileştirici güç olarak kullanılıyordu.



YENİDÜZEN: Özellikle çocuklar için nefesin önemi nedir?

Özlem ALASYA: Bir bebek doğduğu zaman tam bir diyafram nefesi kullanmaktadır. Ancak gittikçe nefesi yanlış almaya başlamaktadır. Her çocuk 4 yaşından itibaren doğru nefes almayı öğrenmeli ve günlük yaşamında kullanmalıdır.

Çocukların fizyolojik gelişimleri için okul ve özel yaşamlarında başarılarını arttırabilmeleri, konsantrasyon ve odaklanmayı arttırmak için sınav kaygısı, heyecanı, imajinasyon gücünü arttırmak, dikkat ve çalışma eksikliğini giderebilmek, sosyalleşme, saklı potansiyelleri açığa çıkarmak, becerileri geliştirmek, daha güzel şarkı söyleyebilmek, daha doğru konuşabilmek, verimli ders çalışabilmek için doğru nefesi öğrenerek hayatına geçirmelidir.

YENİDÜZEN: Doğru nefesin dışında nefes tekniklerinin yararları nelerdir?

Özlem ALASYA: Nefes teknikleriyle dikkat, motivasyon, konsantrasyon, odaklanma, gevşeme, bırakma, izin vermeyi sağlayabilir. Bilinçaltımızı boşaltmayı ve zihninizi kontrol etmeyi de öğrenerek yaşam kalitemizi ve kaderimizi de değiştirebiliriz. Doğru nefesi hayatımıza geçirmek için neler yapabiliriz? Diyafram egzersizlerini düzenli olarak hayatımıza geçirmemiz gerekir. Her gün yapacağımız düzenli egzersizlerle 4-6 ay arasında doğal ve sağlıklı nefese geçebiliriz.

YENİDÜZEN: Holistik nefes nedir?

Özlem ALASYA: Holistik nefes Terapisi geleneksel ve modern nefes tekniklerinin harmanlandığı farklı bilgiler ve deneyimlerle sentezlenmiş bir bilinçaltı çalışmasıdır. Kendini keşfetmek, potansiyellerinin farkına varmak, korkularla yüzleşmek ve temizlemek, endişe, kaygı giderilmesi, geçmişi affetmek ve şifalandırmak, kabule geçmek, eskiye ait kök inançların temizliği , botoks ve detoks etkileri, birçok alışkanlığın giderilmesine yardımcı olmak, kurban bilincine son vermek, ilişkilerin iyileşmesi gibi birçok konuda etkili olan Holistik nefes Terapisi çağlar boyunca kullanılmış ve modernize edilip sentezlendikten sonra modern tıptan da onay görmüş bir çalışma bütünüdür.

YENİDÜZEN: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Özlem ALASYA: Nefes hayatın en büyük yaşamsal faktörü olmakla birlikte dönüştüren ve şifa veren bir güce sahiptir. Doğru nefesi kullanmakla birlikte hayata bakış açınız, yaşam biçiminiz değişir. Tamamen kaliteli bir hayata adım atmış olursunuz. Limitleriniz artar ve potansiyellerinizi keşfedersiniz. Nefes mucizedir…