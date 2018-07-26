Doğru bilgiye erişebilmenin yolu: Europe Direct Bilgi Merkezi

Avrupa Birliği vatandaşlarına hak ve fırsatları hakkında erişilebilir, kullanıcı dostu bilgi sağlama amacı ile kurulan Europe Direct Bilgi Merkezi, Lefkoşa’da ara bölgede hizmet veriyor.

Rumca, Türkçe ve İngilizce olarak üç dilde hizmet sağlayan merkez, katılımcı yurttaşlığı, yerel ve bölgesel düzeyde teşvik etmeyi, AB mevzuatı ve bunun Kıbrıs'ta nasıl uygulandığına dair bilgi sağlamayı amaçlıyor.

Ada genelinde, eğitim ve istihdama yönelik fırsatlar yaratacak herhangi fikri olan tüm vatandaşların, bireysel veya kurumsal olarak maddi kaynaklara ulaşabilmesi için Avrupa programları çerçevesinde merkezden bilgi edinebiliyor.

Europe Direct Bilgi Merkezi’nde görev yapan Açelya Özel Uysal, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayarak okuyucular için birçok bilgi paylaşıyor.

Europe Direct Bilgi Merkezi Lefkoşa hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?

Şubat 2015’te kurulan Europe Direct Avrupa Komisyonu bir bilgi ağıdır ve ben burada Türkçe ve İngilizce çeviriler yapıyorum.

Europe Direct Bilgi Merkezi Lefkoşa, ağın bir parçasıdır ve Dayanışma evi tarafından yönetilip Avrupa Komisyonunca finanse edilmektedir.

Europe Direct Lefkoşa, ara bölgede Dayanışma Evi’nin karşısında bulunmaktadır.

Europe Direct Bilgi Merkezi’nin amacı nedir?

Europe Direct Bilgi Merkezi’nin amacı Avrupa Birliği vatandaşlarına hak ve fırsatları hakkında erişilebilir, kullanıcı dostu bilgi sağlamaktır.

Europe Direct Bilgi Merkezi Avrupa hakkında her türlü konuda bilgi sağlayarak soruları cevaplar ve vatandaşları doğru kaynaklara yönlendirerek görevlerini sürdürür.

Europe Direct, Avrupa Birligi’ni konu alan araştırmalar için hem ortak bir alan hem de ücretsiz Avrupa Birliği üzerine yayın sağlamaktadır.

Europe Direct Bilgi Merkezi Lefkoşa’nın görevleri neleredir?

Europe Direct’ in görevlerine ek olarak, EDIC Lefkoşa benzersiz konumu ile bölünme hattı içerisindeki tüm bölgelere Rumca, Türkçe ve İngilizce olacak şekilde üç dilde hizmet sağlar. Merkez, katılımcı yurttaşlığı, yerel ve bölgesel düzeyde teşvik etmeyi ve AB mevzuatı ve bunun Kıbrıs'ta nasıl uygulandığına dair bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Ada genelinde, eğitim ve istihdama yönelik fırsatlar yaratacak herhangi bir fikri olan tüm vatandaşlar, bireysel veya kurumsal olarak mevcut maddi kaynaklara ulaşabilmek için Avrupa programları çerçevesinde merkezimizde bilgi edinmektedir.



Merkezin gelecekteki etkinlikleri nelerdir?

Merkezin hali hazarda 25 Ağustos tarihine kadar başvuru kabul ettiği aktivitelerden bir tanesi göçü fotoğraflamak üzerine olan fotoğraf yarışmamızdır. Merkezin programında bulanan diğer aktiviteler; mülakat becerilerinin gelişmesi üzerine atölye çalışması, çocuk hakları üzerine olan başka bir çalışma, “Göçü Fotoğraflamak’ sergisi, Kıbrıs genelinde etik haberciliğin yaygınlaşması üzerine gerçekleşmesi planlanan konferans, 2019 yılındaki Avrupa Parlementosu seçimleri üzerine bilgi sunumu şeklinde sıralanmaktadır. Etkinliklerin tüm detayları merkezin sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde duyurulacaktır.



Daha önce ne gibi etkinlikler yapıldı?

Yürüyüş turları ,film geceleri, müzakere süreci hakkında bilgi seansları, çocuk hakları üzerine atölye çalışmaları yapıldı. AB’nin yeni programları üzerine sunumlar da sergilendi. Ayrıca, diğer AB ülkelerinde de ayni etkinlikleri yapılmaktadır.