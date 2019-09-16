“Doğduğumuz evi çektik, casus muamelesi yanlış…”

Çocukluğunun geçtiği evin resimlerini çekmek için evin bahçesine girdiğini kabul eden 52 yaşındaki Maria Hadjikyriakou, bölgenin ‘askeri bölge’ olduğuna dair her hangi bir uyarıcı levha ve tabela olmadığını savundu.

Bir anda tutuklanan Hadjikyriakou, bölgede bir askerin kendilerine el kol işareti yaptığını ve cep telefonlarının ellerinden alındığını anlattı…

Aile şaşkın ve öfkeliydi… Hadjikyriakou’nun eşi birçok Kıbrıslı Türk’ün de güneyde kalan evlerinin fotoğrafını çektiğini, herkesin iyi davrandığını birlikte kahve içtiklerini, yemek yediklerini ifade ederken yaşananlara isyan etti: askeri bölge ne de askere ait bir aracın ne de tankın fotoğrafını çektiler… ‘Casus’ muamelesi yapılması doğru değil…

DAVA OKUNUP SERBEST KALDILAR… Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde 24 saate yakın gözaltında tutulan Kıbrıslı Rum anne kız, dün mahkemeye çıkarılmadı... Anne kızın cep telefonları emare olarak alınırken, ‘Askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan dava okunup serbest bırakıldı.

ASKERİ SAVCILIK KARIŞMADI İDDİASI… Gayri resmi kaynaklardan edinilen bilgide ise, konunun aynı gün Askeri Savcılığa aktarıldığı ancak ‘suç unsuru’ olmadığı gerekçesi ile dosyanın kapatılması gerektiğinin polise bildirildiği öğrenildi.

Devrim DEMİR

8 yaşındayken terk etmek zorunda kaldığı Güzelyurt’taki evini, yıllar sonra görüntülemek isterken asker tarafından yakalanarak tutuklanan Maria Hadjikyriakou ve kızı Georgia Hadjikyriakou dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Tümen komutanın evini görüntüleyip video çektikleri gerekçesi ile şikâyet üzerine tutuklanan anne kız, 24 saate yakın Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde gözaltında tutuldu.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide, konunun askeri savcılığa bildirildiği ancak ‘suç unsuru’ olmadığı gerekçesi ile anne kızın serbest kalması gerektiğinin polise bildirildiği öğrenildi.

Anne Maria ve kızı Georgia dün polis ve tercüman eşliğinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Dava okunup serbest kaldılar

Savcılıkta yapılan görüşmelerin ardından anne kız dün mahkeme huzuruna çıkarılmadı.

Polis, tercüman eşliğinde anne kıza “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan dava okudu.

Suçlamaları kabul ettiklerini beyan eden anne kız, dava kâğıtlarını imzalayarak serbest kaldı.

İlgili evin fotoğraf ve videosunu çeken anne kızın telefonuna el koyan polis, gerekli incelemelerin ardından, emare telefonları 2 ay içinde geri iade edeceğini aileye açıkladı.

Aile öfkeliydi

Dava okunup serbest kalan Kıbrıslı Rum aile ise olanlar karşısında öfkeliydi.

Çocukluğunun geçtiği evin resimlerini almak için evin bahçesine girdiğini kabul eden ancak ‘askeri bölge’ olduğuna dair her hangi bir uyarıcı levha ve tabela olmadığını kaydeden 52 yaşındaki Maria Hadjikyriakou, bölgede bir askerin kendine el kol işareti yaptığını cep telefonlarının ellerinden alındığını kaydetti.

“Biz güneye gelen ve evlerinin fotoğrafını çekmek isteyenlere iyi davranıyoruz”

Hadjikyriakou’nun eşi ise kapılar açıldıktan sonra birçok Kıbrıslı Türk’ün de Kıbrıs’ın güneyinde evlerin fotoğrafını çektiğini herkesin iyi davrandığını birlikte kahve içtiklerini, yemek yediklerini ifade ederek eşi ve kızının ne askeri bölge nede askere ait bir araç veya tank çekmediklerini ‘Casus’ muamelesi yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

‘Uyarıcı levha yoktu’

Öte yandan, fotoğrafı çekilen evin, sivil bölgede, askeri lojman olarak kullanılan bir ev olduğu ve etrafında ‘fotoğraf çekilmeyeceğine dair bir uyarıcı levha’ olmadığı da iddia edilirken, lojman yakınında nöbetçi bir askerin bulunduğu ileri sürüldü.