Doğayla iç içe eğitim

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tarafından düzelenen "Adventure Outdoor Sports Aktivitesi" yoğun katılım ile gerçekleşti.

GAÜ BESYO önderliğinde gerçekleştirilen "Adventure Outdoor Sports Aktivitesi"nde öğrenciler, ilk olarak, GAÜ Girne kampüsünden başlayarak, toprak patika yollardan ilerleyerek, ilk olarak Edremit’e ulaştıktan sonra, doğu yönünde ilerleyerek St. Hilarion Kalesi eteklerine kadar dayanan güzerhahta zorlu ve eğlenceli bir doğa aktivitesi gerçekleştirdi.