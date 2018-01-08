Doğan’ın yenileri formayı giydi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, ilk yarıda Yalova forması giyen ve Jay Jay lakabı ile bilinen Adjeman Kwame Pamboe’nin yanı sıra Onyekachi Akafor’u resmi olarak renklerine bağladı. İki oyuncu ile dün bir araya gelinirken, futbolcular yeni takımlarının formasını giydi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Rasaq Adegbite ve Quincy Osei ile yolların ayrılması kararlaştırılırken, Quadri Raheem kadroda kaldı.

Jay Jay formayı giydi

Menajer Cemal Sabancıoğulları’ın bir süre önce Doğan Türk Birliği ile görüşerek anlaşma sağladığı Jay Jay, önceki gün İngiltere’den adaya gelirken, dün kulüp başkanı Bayar Piskobulu ile bir araya geldi. Yapılan son görüşme ile birlikte transfer resmiyete dökülürken Jay Jay yeni takımının formasını giydi. Jay Jay ikinci yarıda Doğan Türk Birliği’nin başarısı için ter dökecek.

Akafor’da işlem tamam

Doğan, gün içerisinde bir transfere daha resmiyet kazandırdı. İlk yarıda Yalova forması giyen ve oynadığı futbolun yanı sıra attığı gollerle dikkat çeken Onyekachi Akafor transferinde de mutlu sona ulaştı. Taraflar dün bir araya gelirken anlaşma sağlandı. Ligin ilk yarısında 10 gol kaydeden Akafor, yeni takımının formasını giydi.

Yolcular belirlendi

Bugün kampa gidecek olan Doğan Türk Birliği’nde 3 yabancı oyuncu kontenjanı doğrultusunda yolların ayrılmasına karar verilen isimler de netlik kazandı. Bu sezon Girne ekibine dahil olan Rasaq Adegbite’nin yanı sıra bir buçuk sezondur takımda yer alan Quincy Osei ile yollar ayrıldı.