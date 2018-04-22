Doğan’ın umutlarını Baf bitirdi: 2-1

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Ali Orçan, Halil Erdem Canaloğlu

BAF ÜY: Erdoğan Nay, Fikri Arslan, Ahmet Hatay, Hüseyin Hürben, İltaç Keçeli (Dk.61 Hasan), Tahsin Denizsever, Chudwudi Joseph, Felix Obada, Lawal Muhry, Azat Tip (Dk.83 Hürcan), Mete Sağır (Dk.24 Berk Çakır)

DOĞAN TB: Okyanus Öndağ, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Kenan Oshan, Quadri Rahem, Tunahan Şencan, Aydın Aygın, Onyekaci Okafor, Adjeman Kwame, Selim Saygı (Dk.71 Ahmet Saygı), Ahmet Coşkun (Dk.81 Afün)

GOLLER: Dk.44 Joseph, Dk.72 Felix (Baf Ülkü Yurdu) - Dk.50 Okafor (Doğan Türk Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 28’invi haftasında Doğan Türk Birliği’ni konuk eden Baf Ülkü Yurdu, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, Doğan Türk Birliği aldığı bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk hayalleri yarıda kaldı. Lider Yenicami, Gençlik Gücü karşısında 1-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Baf Ülkü Yurdu aldığı bu galibiyetle 41 puana ulaşarak yerini sağlama aldı. Doğan Türk Birliği ise 53 puanda kalarak şampiyonluk hayallerini suya düşürdü. Karşılaşmanın ardından Doğan Türk Birliği oyuncuları kaçan şampiyonluğun üzüntüsünü yaşadı.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI