"Doğanın Harikaları"sergilenecek

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin “Doğanın Harikaları – Wonders of Nature” temalı sergisi, 17 Nisan Salı akşamı saat 19,00’da sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür Dairesi katkıları ile gerçekleştirilecek sergi açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak. 32 FODER üyesinin 116 fotoğrafla katkı koyduğu sergi, kızılötesi, makro ve manzara fotoğraflarından oluşuyor. Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez bir dernek sergisinde kızılötesi (infrared) fotoğraflar, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda 20 Nisan 2018 tarihine kadar açık olacak sergiye, Merit Lefkoşa, Telsim Vodafone Grup Şirketi, AKSA Enerji, KOOPBANK, Med Supplies Ltd ve Yunus Emre Enstitüsü sponsor olarak destek veriyor.