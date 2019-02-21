Doğan’ın amansız takibi

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ… Ligde 8’inci haftada liderin 12 puan gerisine düşen şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği, zirve ile arasındaki puan farkın eritti. Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’nün son 7 maçta 7’şe puan kaybı yaşaması sonrası Doğan 7 maçlık galibiyet serisi ile yarışın içerisine dahil oldu

KALE GOLE KAPANDI… Doğan Türk Birliği’nin elde ettiği galibiyetler ve topladığı puanlarda hiç kuşkusuz savunmanın da önemli payı büyük. Son 7 maçta elde ettiği galibiyetlerde en az 2, en fazla 4 gol atma başarısı gösteren Doğan, aynı zamanda bu maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü

K-Pet Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan, sezonun 8’inci haftasında liderin 12 puan gerisine düşen Doğan Türk Birliği, yakaladığı çıkışla ilk basamağa yanaştı. Haftanın lideri Yenicami’nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Doğan Türk Birliği oynadığı son 7 lig maçını galibiyetle tamamlarken, kalesini de gole kapattı.





Kötü başladı, toparlandı

K-Pet Süper Lig’e şampiyonluk parolası ile hazırlanan ancak oynadığı ilk üç maçı da kaybeden Doğan Türk Birliği, sezona oldukça kötü bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra art arda aldığı dört galibiyetle toparlanma sinyalleri veren Girne ekibi, Yenicami ile oynadığı kritik maçı kaybedince zirvenin 12 puan gerisine düşmüştü. Lefke ve Baf Ülkü Yurdu galibiyetlerinin ardından bir diğer şampiyonluk adayı Mağusa Türk Gücü’ne iç sahada tek golle mağlup olan Doğan Türk Birliği, her ne kadar yarıştan kopmuş gibi görünse de önemli bir çıkış yakalayarak zirveye yeniden ortak oldu.

Yedi maçlık galibiyet serisi

Şampiyonluğun diğer adayları Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’nün oldukça gerisine düşen Doğan, daha sonra üst üste oynadığı 7 lig maçını da kazanarak rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları sonrasında yeniden zirveye ortak oldu. Son yedi maçta Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’nün 7’şer puan kaybetmesi sonrasında Girne ekibi yakaladığı çıkışla lider Yenicami’nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Kale gole kapandı

Doğan Türk Birliği’nin elde ettiği galibiyetler ve topladığı puanlarda hiç kuşkusuz savunmanın da önemli payı büyük. Son 7 maçta elde ettiği galibiyetlerde en az 2, en fazla 4 gol atma başarısı gösteren Doğan, aynı zamanda bu maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Doğan son 7 maçının dördünde kalesini gole kapadı.

Yenilerle beraber Kenan da açıldı

Ara transfer dönemine takıma dahil edilen yabancı oyuncular Onyekachi Okafor ve Barine Eko’nun skora katkılarının yanı sıra yerli isimlerden Kenan Oshan da performansı ile dikkat çekiyor. İkinci yarıda oynanan üç maçta Doğan Türk Birliği rakip fileleri 9 kez havalandırırken bu gollerin 3’er tanesi Okafor ve Kenan’dan gelirken Barine Eko da attığı 1 gol ve yaptığı asistlerle dikkat çeken isimler arasında yer aldı.