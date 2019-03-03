Doğan’ı Esentepe durdurdu: 2-3

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Doğan Türk Birliği ile Esentepe karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-2’lik skorla Esentepe oldu. Rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Esentepe, aynı zamanda şampiyonluk yolunda rakibine önemli bir puan kaybı yaşattı. Esentepe’ye galibiyeti getiren golleri Junior Mfede (2) ve Efozo Francis kaydetti. Okafor’un ayağından bir penaltı atışından yararlanamayan Doğan Türk Birliği’nin maçtaki sayıları Okafor ve Sercan Demirman’dan geldi.

Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği lider Yenicami’nin 6 puan gerisine düşerken 42 puanda kaldı. Esentepe ise puanını 13 yaptı. Ligin 21’inci haftasında Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Esentepe ise Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak.

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STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk**, İsmail Egeli**, Mehmet Ekşici**

DOĞAN TB

Dursun Cem*

Serhan Önet**

Ahmet Sönmez*

Aydın Aygın*

Çağrı Kıral*

Bayram Anday**

Quadri Raheem**

Sercan Demirman**

Kenan Oshan*

İbrahim Çıdamlı*

(Dk.53 Eko)*

Onyekachi Okafor*

TD: Caner Oshan

ESENTEPE

Onur Özbingül***

Mustafa Kılıç**

Hasan Songur**

Uğurcan Başayak**

Vurkan Görneçli**

(Dk.26 Muhammet)**

Kağan Görneçli**

(Dk.85 Mustafa)

Yakub Şen**

Şükrü Hilmi***

Efozo Francis**

Junior Mfede**

(Dk.46 Hüseyin)**

Mahmut İzoğlu**

TD: Hüseyin Çağer

GOLLER: Dk.45+2 Okafor, Dk.61 Sercan Demirman (DTB) - Dk.15 ve 32 (P) Junior Mfede, Dk.51 Francis (Esentepe)

KIRMIZI KART: Dk.87 Kenan Oshan (DTB) - Dk.60 Muhammet (Esentepe)