Doğan’dan tek atış: 0-1
K-Pet Süper Lig’de Doğan Türk Birliği, Gençler Birliği’ni mağlup ederek şampiyonluk yolundaki takibini sürdürdü
K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği, zorlu İskele deplasmanında Gençler Birliği ile karşılaştı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrılarak zirve yarışından kopmadı. Doğan Türk Birliği’nde galibiyeti getiren gol Serhan Önet’ten geldi. Yeni teknik direktörü Mehmet Bolkan nezaretinde ilk maçına çıkan Gençler Birliği sahada Doğan Türk Birliği’ni zorlasa da karşılaşmadan puan çıkarmayı başaramadı. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyetle 42 puana yükselirken, Gençler Birliği 14 puanda kaldı.
STAT: İskele Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER: S.Şimşek**, Ö. Doğru**, M.Bulut**
L. GENÇLER BİRLİĞİ
Tolga Nergiz**
Kadir Erol*
Sami Ergazi**
Mustafa Tekpınar**
Tacettin Köse*
İbrahim Köse*
(Dk.66 A.Kara)**
Sinan Öğüt**
Hasan Sarıoğlu*
Berk Kaya*
(Dk.66 Sertan)**
Wanderson Miranda**
(Dk.84 Cenker)
Guaman Lahra*
TD: Mehmet Bolkan
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Dursun Cem Ateş**
Serhan Önet***
Çağrı Kıral**
Aydın Aygın**
İbrahim Çıdamlı*
Bayram Anday*
Quadri Raheem*
Eko Barine*
(Dk.90 Yiğithan)
Kenan Oshan*
(Dk.90 Afün)
Onyekachi Okafor*
Cemal Yaşınses*
(Dk.80 Ali Savaşan)
TD: Caner Oshan
GOL: Dk.59 Serhan Önet (Doğan Türk Birliği)