Doğan’dan bir bomba daha

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, Çağrı Kıral transferinde mutlu sona ulaştı. Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefi ile çalışmalara başlayacak olan Girne ekibi bir süre önce Cemal Yaşınses ile Bayram Anday’ı renklerine bağlamıştı. Sercan Demirman transferinde de gün sayan Doğan, Çağrı Kıral transferini de tamamladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lefke’ye transfer olan Kıral, yarım sezon menekşe beyazlıların formasını giymişti. Doğan ile Lefke arasındaki görüşmeler sonuçlandı ve iki kulüp anlaşmaya vardı. Çağrı’nın Doğan Türk Birliği’ne bugün resmi imzayı atması bekleniyor.