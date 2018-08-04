Doğan’da imza şov!

K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni transfer ettiği oyunculara imzaları attırdı. Sarı lacivertli ekip, 4 oyuncuya birden imza attırdı. İbrahim Çıdamlı, Okyanus Öndağ, Dem Dursun Ateş ve Yiğitcan Ayaz imzayı attı. Geçtiğimiz gün federasyon binasına giderek imzayı atan tecrübeli savunma oyuncusu Serhan Önet de, federasyonda hazır bulundu.