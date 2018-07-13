Doğan’da bombalar devam ediyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği'nde takviyeler devam ediyor. Girne ekibi Çağrı Kıral ve Sercan Demirman'ı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler Çağrı'yı bonservisi ile, Sercan'ı serbest transfer hakkıyla transfer etti. Doğan Türk Birliği daha önce de Bayram Anday ile Cemal Yaşınses'i transfer etmişti.