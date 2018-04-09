Doğancı’yı Salihler taşıdı: 1-2

STAT: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Şakir Azizoğlu, Ahmet Özkurtuluş

DEĞİRMENLİK: Mustafa Dağman, Gençali Kumaş, Fehim Yılmaz, Yusuf Kumaş, Özner Zaifoğlu, Kayhan Siddigui (Dk.75 Burak), Celal Habeşoğlu, Osman Şah, Necati Yıldırım, Süleyman Şeb, Turan İlçiktay

DOĞANCI: Adnan Yıldız, Azmi Coşkun (Dk.46 Uğur), Hüseyin Akaçalı, Emre Özalın, Hüseyin Karava, Salih Düzbeyaz, Ersen Esmeraslan, Mustafa Uluboy (Dk.57 Hakan), Cenker Pehlivan (Dk.70 Burç), Cemal Cemsal, Salih Oyal

GOLLER: Dk.39 Gençali Kumaş (Değirmenlik) – Dk.36 Salih Oyal, Dk.86 Salih Düzbeyaz (Doğancı)

K-Pet Birinci Lig’in 26’ncı haftasında Değirmenlik ile Doğancı karşı karşıya geldi. Sadık Cemil Stadı’ndaki mücadeleyi kazanan taraf konuk Doğancı oldu. Doğancı’nın galibiyet golleri Salih Oyal ve Salih Düzbayaz’dan geldi. Değirmenlik’in tek sayısını serbest atışdan Gençali Kumaş kaydetti. Bu skorun ardından Doğancı 29 puana yükselirken, Değirmenlik 31 puanda kaldı.

Fotoğraf: Burhan Gürkan