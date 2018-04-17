Doğancı’dan önemli çıkış

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Doğancı’nın son haftalarda yakaladığı çıkış dikkat çekiyor. Kırmızı mavili ekip, ligde son olarak 19’uncu haftada mağlup olurken, son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 de beraberlik alarak ligde kalma adına önemi puanları hanesine yazdırdı.

Son mağlubiyet Çanakkale deplasmanında

Birinci Lig’in batı ekiplerinden Doğancı, son mağlubiyetini Çanakkale deplasmanında yaşadı. Ligin 19’uncu haftasında oynadığı Çanakkale maçında 1-0 mağlup olan Doğancı, o haftadan sonra çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

8 haftada 20 puan topladı

Doğancı, Çanakkale deplasmanında alınan yenilginin ardından önemli bir çıkış yakaladı. Doğancı, ligde geçen 8 haftalık süreçte 6 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. 19’uncu hafta sonunda 12 puana sahip olan batı ekibinin, şu anda 32 puanı bulunuyor. Yakalanan bu çıkışla birlikte lig sıralamasında da yukarılara tırmanan Doğancı, 19’uncu hafta ligin son sırasında bulunurken, şu anda ligin 9’uncu sırasında yer alıyor.

En uzak deplasmana gidecek

Birinci Lig’de bitime 3 hafta kala Play out çizgisinden uzaklaşmak isteyen Doğancı, yakaladığı bu çıkışı sürdürmek ve ligde daha rahat yerlere gelmek istiyor. Kırmızı mavili ekip, bu hafta sonunda kendisine göre ligin en uzak deplasmanı olan Kaya Mehmetçik’e konuk olacak. Doğancı, bu maçı kazanırsa ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.