Doğancı’da Oktay dönemi

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Doğancı, teknik direktörlük görevine Haldun Oktay'ı getirdi. Bir süre önce takımı çalıştıran Ahmet Coşkun ile yol ayrımına giden Doğancı, Haldun Oktay ile yaptığı görüşme sonrasında anlaşma sağladı. Oktay yeni takımını ile ilk çalışmasını yarın yapacak.