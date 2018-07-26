Doğancı'da KADIN cinayeti

Doğancı'da sakin İ.E. (E-61), saat 18:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufundaki av tüfeği ile eşi Nigar Tevfik Erhalk (K-52)'ın üzerine ateş etti. Nigar Tevfik Erhalk olay yerinde yaşamını yitirdi. İ.E. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.





- Detaylar izleniyor - YENİDÜZEN'de... -