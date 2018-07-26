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Doğancı'da KADIN cinayeti

Doğancı'da KADIN cinayeti

61 yaşındaki İ.E 52 yaşındaki eşi Nigar Teyfik Erhalk'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

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Doğancı'da sakin İ.E. (E-61), saat 18:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufundaki av tüfeği ile eşi Nigar Tevfik Erhalk (K-52)'ın üzerine ateş etti. Nigar Tevfik Erhalk olay yerinde yaşamını yitirdi. İ.E. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.


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