Doğancı'da KADIN cinayeti
61 yaşındaki İ.E 52 yaşındaki eşi Nigar Teyfik Erhalk'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
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Doğancı'da sakin İ.E. (E-61), saat 18:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufundaki av tüfeği ile eşi Nigar Tevfik Erhalk (K-52)'ın üzerine ateş etti. Nigar Tevfik Erhalk olay yerinde yaşamını yitirdi. İ.E. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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