Doğancı son nefeste: 2-1

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu

DOĞANCI: Adnan, Gökhan Emreciksin (Dk.85 Burç), Emre (Dk.55 Salih Düzbeyaz), Salih Oyal, Cemal, H. Akaçalı (Dk.78 H. Karava), Uğur, Ersen, Azmi, Cenker, Hakan Demir

LAPTA: Süleyman, Emrah, Süleyman, Mustafa Yaşar, Mustafa Akış, Ali, İsmail, Ertuğ, Selçuk (Dk.59 Abdullah)(Dk.79 Batuhan), Mehmet Kanat, Osman (Dk.46 Kemal)

GOLLER: Dk.34 (P) Gökhan Emreciksin, Dk.90 Cenker Pehlivan (Doğancı) – Dk.62 Kemal Göktaş (Lapta)

K-Pet Birinci Lig Play-out ilk maçında Doğancı ile Lapta karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Doğancı son dakika golü ile 2-1 kazanarak ligde kalma adına önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Doğancı’nın gollerini penaltıdan Gökhan Emreciksin ve Cenker Pehlivan kaydetti. Lapta’nın sayısı Kemal Göktaş’tan geldi. Bu skorun ardından Doğancı 18 puanda başladığı Play-out’ta 21 puana yükseldi. Lapta ise 17 puanda kaldı.