Doğancı’da 27 Temmuz tarihinde av tüfeği ile ateş edip eşi 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk’ın ölümüne neden olan 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, bugün çıkarıldığı mahkemede 4 gün daha tutukluluk aldı.

Olay nasıl olmuştu.

Doğancı’da sakin 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, 52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı av tufeği ile vurarak öldürmüştü.

Erhalk çiftinin uzun yıllardır İngiltere’nin Londra şehrinde yaşadığı ve yılda bir kez Kuzey Kıbrıs’a tatile geldiği öğrenilmişti.

11 Temmuz’dan beri adada tatilde bulunan Erhalk çiftinin biri kız biri erkek iki çocuk sahibi olduğu biliniyor. İngiltere’de restoranları bulunan İbrahim Erhalk’ın yıllar önce kız kardeşini trafik kazasında kaybettiği de edinilen diğer bilgiler arasında yer almıştı.

Olay sonrası mahkemeye çıkarılan 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, hakkında 3 gün tutukluluk emri verilmiş, bugün yeniden Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı belirtilmişti.