Doğan’a fren, zirveye ayar: 0-2

K-Pet Süper Lig’de 21. Haftanın kapanış maçında Doğan Türk Birliği’ne konuk olan Binatlı, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Güzelyurt ekibi hem rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşattı, hem üç maçlık galibiyet hasretini bitirdi, hem de matematiksel olarak az olan şampiyonluk umutlarının sürmesini sağladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta hareketli bir ikinci yarı oynandı. Yusuf Yontar kalesinde yaptığı kurtarışlarla Binatlı’nın ayakta kalmasını sağlarken Şenol Şöför ve Peter’in golleri yeşil sarılılara galibiyeti getirdi. Bu skorun ardından Binatlı 37 puana yükselirken, Doğan Türk Birliği 40 puanda kaldı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Hüseyin Özaşık**, Ozan Kel**

DOĞAN TB

Ozan Mercan*

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Koral Saymaz**

Quadre Rahemm**

Emek Kırılmaz**

Ahmet Coşkun*

Adjeman Pamboe*

(Dk.65 Aydın)**

Selim Saygı*

(Dk.85 Tunahan)

Onyekachi Okafor*

Kenan Oshan**

TD: Caner Oshan

BİNATLI

Yusuf Yontar***

Reşit Erişik**

Erbay Bertiz**

Kemal Yıldırım**

Çağdaş Arslan*

Evor John Bello**

Burak Sarıkaya**

Mehmet Erol**

(Dk.86 M. Neşe)

Şenol Şöför**

Kemal Uçaner*

(Dk.82 Erencan)

Ebimobowei Peter**

(Dk.90+3 M. Süzgen)

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.81 Şenol Şöför, Dk.90+1 E. Peter (Binatlı)

Fotoğraf: Burhan Gürkan



