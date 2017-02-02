Doğan zorlanmadan: 2-0

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Şakir Azizoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Özkan

DOĞAN TB: Okyanus Öndağ, Hasan Kanlı, Koral Saymaz, Tunahan Şencan, Ahmet Sönmez, Ahmet Coşkun, Ahmet Saygı (Dk.65 Raheem), Salih Güvensoy (Dk.75 A. Çağer), Aydın Aygın, Joel Omari Tshimba, Kenan Oshan (Dk.46 Selim Saygı)

MESARYA SK: Ahmet Zahlül, Seyhan Keskinel, Süleyman Türker, Ramadan Deniz (Dk.70 Mustafa Aktaş), Raşit Gürdağ (Dk.60 Şevki Emir), Efthtmios Panagiotou, Philiphos Vakhos, Eren Aktaş, Emre Aktaş, Mehmet Çavuş, Ekrem Keleşzade (Dk.50 Emin Berk)

GOLLER: Dk.4 Joel Omari Tshimba, Dk.64 Ahmet Coşkun (Doğan TB)

Koopbank Kıbrıs Kupası ilk turunda Doğan Türk Birliği konuk ettiği Birinci Lig ekibi Mesarya Spor Kulübü’nü 2-0’lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Girne ekibine turu getiren golleri 4’üncü dakikada Joel Tshimba ve 64’üncü dakikada Ahmet Coşkun kaydetti.