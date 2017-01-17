Doğan zirveye yaklaşmak istiyor

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Doğan Türk Birliği, Antalya’da geçirdiği kamp döneminin ardından adaya döndü. Erteleme maçında 21 Ocak Cumartesi günü Gençlik Gücü ile karşılaşacak olan Doğan, bu maçı kazanarak ikinci sıraya yükselmek istiyor.

Oshan çalışmalardan memnun

Antalya’da yapılan kamp çalışmasında oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Teknik Direktör Caner Oshan, herşeyin yolunda gittiğini belirtti. Hafta sonu Gençlik Gücü ile oynayacakları erteleme maçı nedeni ile kampı kısa tuttuklarını söyleyen Oshan, genel olarak iyi çalıştıklarını, kampın son gününde Cihangir ile oynadıkları hazırlık maçında takımın sergilediği performansın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tshibamba bugün geliyor

Kamp çalışmalarına Finlandiya vatandaşı olduğu için Quincy Osei’nin de katılabildiğini ancak Raheem’in adada kalarak çalıştığını aktaran Teknik Direktör Caner Oshan, kampta denedikleri Hollandalı Joël Tshibamba’nın kendileri ile bir antrenman ve bir maça çıktığını aktardı. Oshan Tshibamba’nın bugün adaya gelerek takıma katılacağını sözlerine ekledi.

Hedef galibiyet ve ikincilik

Gençlik Gücü karşılaşmasına dün yaptığı antrenman ile hazırlanmaya başlayan Doğan Türk Birliği, bu maçın hazırlıklarını toplam 3 antrenman ile noktalayacak. Teknik Direktör Caner Oshan ev sahibi oldukları bu karşılaşmayı kazanarak ligde ikinci sıraya yükselmek istediklerini dile getirdi.