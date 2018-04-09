Doğan zirve umutlarını tazeledi: 0-2

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. MTG’nin Play-out dışında kalma, Doğan Türk Birliği’nin ise şampiyonluk umutlarını devam ettirmesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada gülen taraf 2-0’lık skorla Girne ekibi oldu. Mağusa Türk Gücü Adil ve Arif’in kırmızı kart görmesi sonrasında karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Okafor ve Pamboe kaydetti. Bu skorla Doğan Türk Birliği maç fazlası ile lider Yenicami’nin 2 puan ardından 50 puanla yeniden ikinci sıraya yükseldi. Mağusa Türk Gücü ile 33 puanla haftayı 11’inci sırada Play-out potası içerisinde tamamladı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Zekai Töre**, Sertan Alkın**

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt**

Erdoğ Barkınay**

Yusuf Beyazi**

(Dk.84 Emre)

Yakubu Malik**

Kaan Güder*

(Dk.46 Arif)*

Nevzat Duran*

(Dk.46 M. Gürlü)**

Adil Uçar*

Dinopeter Jude**

Halil Turan*

TD: Ali Oraloğlu

DOĞAN TB

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Kenan Oshan**

Olanse Raheem**

Tunahan Şencan**

Aydın Aygın**

Onyekachi Okafor**

(Dk.81 A. Saygı)

Adjeman K. Pamboe**

(Dk.84 Ceylan)

Ahmet Coşkun**

(Dk.90 Afün)

Selim Saygı**

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.26 Onyekachi Okafor, Dk.76 Adjeman Kwame Pamboe (DTB)

KIRMIZI KART: Dk.28 Adil Uçar, Dk.79 Arif (MTG)

Fotoğraf: Kanı Aldağ