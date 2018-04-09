Doğan zirve umutlarını tazeledi: 0-2
MTG’nin 9 kişi tamamladığı karşılaşmada Doğan Türk Birliği deplasmanda rakibini 2-0 yendi, şampiyonluk umutlarını sürdürdü
K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. MTG’nin Play-out dışında kalma, Doğan Türk Birliği’nin ise şampiyonluk umutlarını devam ettirmesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada gülen taraf 2-0’lık skorla Girne ekibi oldu. Mağusa Türk Gücü Adil ve Arif’in kırmızı kart görmesi sonrasında karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Okafor ve Pamboe kaydetti. Bu skorla Doğan Türk Birliği maç fazlası ile lider Yenicami’nin 2 puan ardından 50 puanla yeniden ikinci sıraya yükseldi. Mağusa Türk Gücü ile 33 puanla haftayı 11’inci sırada Play-out potası içerisinde tamamladı.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Zekai Töre**, Sertan Alkın**
MAĞUSA TG
Türkkan Delideniz**
Sami Ergazi**
Yasin Kurt**
Erdoğ Barkınay**
Yusuf Beyazi**
(Dk.84 Emre)
Yakubu Malik**
Kaan Güder*
(Dk.46 Arif)*
Nevzat Duran*
(Dk.46 M. Gürlü)**
Adil Uçar*
Dinopeter Jude**
Halil Turan*
TD: Ali Oraloğlu
DOĞAN TB
Ozan Mercan**
Hasan Kanlı**
Ahmet Sönmez**
Kenan Oshan**
Olanse Raheem**
Tunahan Şencan**
Aydın Aygın**
Onyekachi Okafor**
(Dk.81 A. Saygı)
Adjeman K. Pamboe**
(Dk.84 Ceylan)
Ahmet Coşkun**
(Dk.90 Afün)
Selim Saygı**
TD: Caner Oshan
GOLLER: Dk.26 Onyekachi Okafor, Dk.76 Adjeman Kwame Pamboe (DTB)
KIRMIZI KART: Dk.28 Adil Uçar, Dk.79 Arif (MTG)
Fotoğraf: Kanı Aldağ