Doğan zirve aşkına: 1-7

K-Pet Süper Lig’de 20. haftanın açılış maçında Yeni Boğaziçi, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadelede galip gelen taraf 5-1’lik skorla konuk ekip oldu. Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Kenan Oshan, penaltıdan Okafor, Adjeman Pamboe, Selim Saygı (2) ve Ahmet Coşkun (2) kaydederken, Y.Boğaziçi’nin tek sayısını penaltıdan Mehmet Çağakan filelerle buluşturdu. Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği puanını 40 yaparak maç fazlası ile ilk iki sırada yer alan Yenicami ve GAÜ Çetinkaya’yı yakaladı. Y.Boğaziçi ise 15 puanda kaldı.

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Ali Orçan**, Halil E. Canaloğlu**

Y.BOĞAZİÇİ

Remzi Yığlı*

Hasan Aktaş*

Ahmet Yalçın*

İsmail Tırlık*

Haşim Girgin*

Burçin Kerimoğulları*

Rüstem Özmusalar*

(Dk.46 Zübeyir)*

(Dk.75 Tugay)*

Gueye Ousmane*

Ramadan Ağdaç*

Talat Nurtunç*

Mehmet Çağakan*

TD: Mehmet Kemancıoğlu

DOĞAN TB

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez***

Koral Saymaz**

(Dk.74 Tunahan)**

Rahemm Olanese**

Emek Kırılmaz**

(Dk.75 A. Saygı)**

Kenan Oshan***

(Dk.63 Aydın)**

Onyekachi Okafor**

Adjeman P. Kwame**

Ahmet Coşkun***

Selim Saygı***

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.20 (P) Mehmet Çağakan (Y.Boğaziçi) - Dk.6 Kenan Oshan, Dk.36 (P) Okafor, Dk.53 Adjeman Pamboe, Dk.57 ve 80 Selim Saygı, Dk.72 ve 90 Ahmet Coşkun (DTB)

Fotoğraf: Burhan Gürkan

