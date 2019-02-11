Doğan zirve aşkına: 1-4

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında Binatlı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Doğan Türk Birliği 4-1’lik skorla kazandı. MTG’nin puansız kapattığı hafta sonrası Doğan zirveye yükselen Yenicami ile arasındaki puan farkını 3’e düşürmüş oldu. Doğan’a galibiyeti getiren golleri Okafor, Raheem, Kenan Oshan ve Zihni kendi kalesine attı. Binatlı’nın tek sayısı Muammer Tip’ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 36 yaptı. Binatlı ise 14 puanda kaldı.

Ligin 18’inci haftasında Doğan Türk Birliği, Gönyeli’yi konuk edecek. Binatlı ise Baf Ülkü Yurdu ile karşılaşacak.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Cemal Sarı**, Ferhat Tuna**

BİNATLI

Salih Beyoğlu*

Hüseyin Taşçı*

Muammer Tip*

Sertaç Özbilin*

Burak Sarıkaya*

Omodiagbe Victory*

Paulo dos Santos*

(Dk.60 H. Nalbant)*

Vinicius Jorge*

Barkın Özaşık*

(Dk.72 Abdullah)*

Zihni Temelci*

Alattin Yavuz*

(Dk.60 M. Süzgen)*

TD: Gökmen Davutoğlu

DOĞAN TB

Dursun Cem**

Serhan Önet**

Ahmet Sönmez**

Aydın Aygın**

Quadri Raheem**

İbrahim Çıdamlı**

(Dk.82 Ali)**

Bayram Anday**

(Dk.46 Çağrı)**

Sercan Demirman**

Kenan Oshan**

(Dk.85 Cemal)**

Barine Eko**

Onyekachi Okafor**

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.30 Muammer Tip (Binatlı) – Dk.28 Okafor, Dk.53 Raheem, Dk.81 Kenan Oshan, Dk.84 Zihni (KK) (DTB)

