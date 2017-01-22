Doğan zar zor: 1-0

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu*, Engin Akkagün*, Sertan Alkın*

DOĞAN TB: Ozan Mercan**, Ahmet Sönmez**, Tunahan Şencan**, Ahmet Çağer**, Koral Saymaz**, Aydın Aygın**, Salih Güvensoy**, Quincy Osei**, Kenan Oshan** (Dk.90+2 Alpay), Selim Saygı** (Dk.88 Ali), Ahmet Saygı** (Dk.71 A. Coşkun*)

G. GÜCÜ: Çağatay Gürler**, Ali Akbulut**, Özcan Saygı**, Gökhan Özer**, İsmail Soydan**, Zeeb Choudhry**, Tayfun Doğan**, Ceyhun Özalkın**, Debola* (Dk.60 Doğan*) (Dk.88 Addo), Burak Ateş**, Emin** (Dk.76 Erdem*)

GOL: Dk.29 Selim Saygı (DTB)

K-Pet Süper Lig’de 14’üncü hafta oynanması planlanan ancak aşırı yağışlar nedeni ile ertelenen Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması dün Mete Adanır Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı Selim Saygı’nın kaydettiği golle Doğan Türk Birliği kazanarak averajla üçüncü sıraya yükseldi. Gençlik Gücü ise onbirinci sırada yer aldı.

Sahalarda ender görülen olay

Karşılaşmanın ilk yarısında Doğan Türk Birliği’nden Kenan Oshan aldığı darbe ile başında açılma oluştu. İlk müdahalesi yapılan Kenan, ilk yarı biter bitmez tedavi için hastaneye gitti. İkinci yarıya Doğan Türk Birliği 10 kişi başlarken, Kenan sahaya 49’uncu dakikada dönerek oyuna dahil oldu.

Önemli anlar

Dk.4: Ahmet Çağer'in pasıyla topla buluşan Kenan'ın şutu az farkla dışarı gitti.

Dk.10: Debola'nın soldan çizgiye inerek içeri kestiği topta Ceyhun'un müsait pozisyonda vuruşu kaleci Ozan'ın üstüne gitti.

Dk.11: Sağdan Koral'ın ortasında Selim'in kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Dönen topa Kenan'ın vuruşu Çağatay'da kaldı.

Dk.29: Sağdan kazanılan serbest vuruşu Salih ortalarken Koral'ın ön direkte kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0

Dk.38: Ali'nin pası sonrasında Burak'ın ceza yayı üstünden sert şutu Ozan'ın üzerine gitti.

İlk yarı sona erdi.

Dk.57: Sağdan ceza alanına giren Aydın içeri keserken Salih'in ayağından açtığı topa Quincy'nin vuruşunu G. Gücü savunması çizgiden çıkardı.

Dk.72: Gelişen ani Doğan Türk Birliği atağında soldan ceza alanına giren Selim içeri kesti. Geriden gelen Kenan'ın penaltı noktaı üzerinden vuruşunu Çağatay dışarı tokatladı.

Dk.81: Solda topla buluşan Ahmet Coşkun içeri kat etti. Kaleyi karşıdan gören noktada plasesi az farkla direk dibinden dışarı gitti.

Maçta başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği rakibi G. Gücü'nü 1-0 yendi.