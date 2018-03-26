Doğan yarışı bırakmıyor: 1-2
Liderin puan kaybettiği haftada Doğan Türk Birliği, Cihangir deplasmanında galip geldi
K-Pet Süper Lig’in 24’üncü haftasında Cihangir ile Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Doğan Türk Birliği, lider Yenicami’nin puan kaybı yaşadığı haftada rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Karşılaşmada konuk ekibin galibiyet golleri Kenan Oshan’dan gelirken, Cihangir’in sayısını Offor kaydetti. Bu sonuçla Cihangir 30 puanda kalırken Doğan Türk Birliği zirvenin 4 puan gerisine 47 puana yükseldi.
STAT: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu*, Ahmet Özkurtuluş*, İsfendiyar Açıksöz*
CİHANGİR
Raif Pehlivan*
Erol Aksunlar**
Ertan Bulut**
Mikail Sivri*
Ozotite Smart*
Quincy Osei*
Chinonso Offor***
Doğan Işıker*
(Dk.32 Onur)*
Fırat Ersalan*
Musa Şanlıer*
(Dk.30 Burak)**
Çağlar Toklu**
TD: Toygar Davulcu
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Ozan Mercan***
Hasan Kanlı***
Selim Saygı**
(Dk.90 Afün)
Kenan Oshan***
Quadri Olanese**
Tunahan Şencan***
Aydın Aygın**
Onyekachi Okafor***
Adjeman Pamboe***
(Dk.90+3 Erdi)
Ahmet Coşkun***
Ahmet Saygı**
(Dk.84 Ceylan)
TD: Caner Oshan
GOL: Dk.63 Offor (Cihangir) - Dk.24 ve Dk.73 Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)
Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı