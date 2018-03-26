Doğan yarışı bırakmıyor: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 24’üncü haftasında Cihangir ile Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Doğan Türk Birliği, lider Yenicami’nin puan kaybı yaşadığı haftada rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Karşılaşmada konuk ekibin galibiyet golleri Kenan Oshan’dan gelirken, Cihangir’in sayısını Offor kaydetti. Bu sonuçla Cihangir 30 puanda kalırken Doğan Türk Birliği zirvenin 4 puan gerisine 47 puana yükseldi.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu*, Ahmet Özkurtuluş*, İsfendiyar Açıksöz*

CİHANGİR

Raif Pehlivan*

Erol Aksunlar**

Ertan Bulut**

Mikail Sivri*

Ozotite Smart*

Quincy Osei*

Chinonso Offor***

Doğan Işıker*

(Dk.32 Onur)*

Fırat Ersalan*

Musa Şanlıer*

(Dk.30 Burak)**

Çağlar Toklu**

TD: Toygar Davulcu

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Ozan Mercan***

Hasan Kanlı***

Selim Saygı**

(Dk.90 Afün)

Kenan Oshan***

Quadri Olanese**

Tunahan Şencan***

Aydın Aygın**

Onyekachi Okafor***

Adjeman Pamboe***

(Dk.90+3 Erdi)

Ahmet Coşkun***

Ahmet Saygı**

(Dk.84 Ceylan)

TD: Caner Oshan

GOL: Dk.63 Offor (Cihangir) - Dk.24 ve Dk.73 Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)