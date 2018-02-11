Doğan Türk Birliği lige döndü: 1-3

K-Pet Süper Lig 18’inci haftasında Doğan Türk Birliği konuk olduğu Gençlik Gücü deplasmanında 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamlayan ekip oldu. Doğan Türk Birliği’nin golleri 30’uncu dakikada Okafor, 65’inci dakikada Hasan Kanlı ve 76’ncı dakikada Selim Saygı’nın ayağından geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Ndue’nin ayağından geldi. Doğan Türk Birliği bu galibiyetle birrlikte puanını 34’e çıkarırken, Gençlik Gücü 20 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek*, Fatih Bardakçıoğlu*, Emre Çevikdal*

GENÇLİK GÜCÜ

Ferhat Oğlak*

Ali Akbulut*

Ağit Altan*

Ahmet Can Tokmak*

Yusuf Palaz*

Gökhan Özer*

Uğur Sönmez*

(Dk.70 Hüseyin Paşa)*

Debola Ogunseye*

Maiaya Bala Mamadou*

Ndue Mujeci*

Sezgin Dağ*

(Dk.56 Derviş Özeralp)*

TD: Niyazi Göksun

DOĞAN TB

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı***

Ahmet Sönmez***

Koral Saymaz**

Quadri Rahem**

Emek Kırılmaz*

Aydın Aygın**

Onyekachı Okafor***

Adjeman Pamboe***

(Dk.69 Kenan Oshan)**

Ahmet Coşkun**

(Dk.78 Ahmet Saygı)**

Selim Saygı***

(Dk.83 Ali Savaşan)

TD: Caner Oshan

GOL: Dk.73 Ndue(G.Gücü),Dk.30 Okafor, Dk.65 Hasan Kanlı, Dk.76 Selim Saygı(Doğan Türk Birliği)