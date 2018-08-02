Doğan tempoyu artırdı

Hüseyin KIRAL

Son iki sezondur, Süper Lig’i ikinci olarak tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile transferler yaparak takımın gücüne güç katan Doğan Türk Birliği, sezonun ilk kampını Girne’de bulunan Lord Palace Otel’de gerçekleştiriyor. Üç gün boyunca hemen otelin yanında bulunan Pia Bella Stadı’nda günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan sarı lacivertliler, burada bulunduğu sürece takımın güç ve kondisyonunu artırmakla birlikte, takıma yeni katılan oyuncularla eski oyuncuları kaynaştırmak olduğu vurgulandı. Lefke’den Çağrı Kıral, Çetinkaya’dan Sercan Demirman, Küçük Kaymaklı’dan Bayram Anday, Yenicami’den İbrahim Çıdamlı ve Cemal Yaşinses’i reklerine bağlayan Girne ekibi, son olarak Çetinkaya’dan Serhan Önet’i transfer ederek şampiyonluk hedefinde olduklarını spor camiasına göstermiş oldu. Kamp yapmakta oldukları Lord Palace Otel’de ziyaret ettiğimiz Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan, ve takım kaptanı Aydın Aygın YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu.

Caner Oshan, “Artık ikincilik değil, şampiyonluk istiyoruz”

Yaklaşık bir aydır yeni sezon hazırlıklarını Girne Mete Adanır Stadı’nda düz koşularla sürdüren Doğan Türk Birliği, önceki gün Girne’de yer alan Lord Palace Otel’de başlattığı sezonun ilk kamp çalışmalarında hedefinin takımın güç ve kondisyonunu artırmak olduğu belirtildi. Pia Bela Stadı’nda üç gün boyunca sabah akşam günde çift idman yaparak hazırlanan sarı lacivertlilerde teknik direktör Caner Oshan, artık ikincilik değil, şampiyonluk istediklerini söyledi. Oshan; “Başkan ve yönetim yeni sezonda mutlaka şampiyonluk görmek istiyor. Bizim isteklerimiz doğrultusunda yaptıkları transferlerle de bize bunu gösterdiler. Şimdi sıra bizde. Bu doğrultuda çalışmalarımız süratli bir biçimde sürüyor. Hafta başından bu yana kamptayız. Burada en önemli durum eski ve yeni oyuncularımızı kaynaştırmaktır. Mevcut çekirdek kadroyu koruyoruz. Yapılan transferlerle de kadronun genişlemesini sağladık. Yurtdışı kampına kadar takımın güç ve kondisyonunu yerine getirip, orada yapacağımız taktik idmanları ile lige tam anlamı ile mazeretsiz girmek istiyoruz” dedi.

Oshan: “İlk hazırlık maçımız Cihangir ile 8 Ağustos’ta”

Kampın ardından yine Girne Mete Adanır Stadı’nda yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini belirten Caner Oshan, camianın kendilerinden şampiyonluk beklediğini söyledi. Oshan; “Camia bizden şampiyonluk bekliyor. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor. İlk hazırlık maçını 8 Ağustos’ta geçtiğimiz sezonun Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu Cihangir ile yapacağız. Onun ardından 13 Ağustos’ta Türkiye’de ikinci bir kamp dönemi geçireceğiz. Belki bu biraz erken bir kamp olacak gibi görünse de 11 Eylül’de Mağusa Türk Gücü ile yapacağımız KTSYD kupası için yeterli bir zaman gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Aygın: “Yeni oyuncuların yarattığı rekabet başarıyı getirecek”

Doğan Türk Birliği takımında kaptanlık yapan Aydın Aygın da YENİDÜZEN’e değerlendirme yaptı. Aygın; “Kamp güzel ve iyi başladı, aramıza yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız ile kaynaşmaya çalışıyoruz. Uyum sorunu yaşamadığımız takdirde, yönetimin koyduğu şampiyonluk hedefine ulaşacağız. Çok kaliteli bir ekibiz. Aramıza yeni katılan tüm oyuncuların da kaliteleri ortada. Şuan da çok geniş bir kadroya sahip olduk. Bu geniş kadro dolaylı olarak takım içerisinde tatlı bir rekabet yaratacak. Ancak yeni oyuncuların gelmesi ile birlikte yaratılan bu rekabet bizlere başarıyı getirecek” dedi.

“Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için”

Doğan Türk Birliği’nin kamp yaptığı otelde yeni transferler de düşüncelerini aktardı. Çağrı Kıral, Sercan Demirman, Bayram Anday, Cemal Yaşinses ve İbrahim Çıdamlı, burada bulunmaktan son derece mutlu olduklarını, Doğan Türk Birliği’nin kariyerlerindeki son transfer olmasını ve uzun yıllar futbolculuk hayatlarının sonuna kadar sarı lacivertli ekibe hizmet etmek istediklerini söylediler. Doğan Türk Birliği takım oyuncularının tümü ile önceden dost ve arkadaş olduklarını belirten yeni transferler, bir benzetme yaparak “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” diyerek şampiyonluk sözü verdiler.