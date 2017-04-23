Doğan seriye ‘devam’ dedi: 2-1

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Fatih Bardakçıoğlu, Cem Öksüzoğulları

DOĞAN TB: Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz, Ahmet Çağer, Ahmet Coşkun, Quadri Rahemm, Salih Güvensoy, Aydın Aygın, Selim Saygı (Dk.81 Ali Savaşan), Kenan Oshan

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Enver Aydınsoy, Lewis Mike, George Louca, Hakan Uluçağ (Dk.81 Hasan Mani), Yasin Kurt, Mehmet Gürlü (Dk.88 Ali İmam), Kaan Güder, Mehmet Çil (Dk.68 Nevzat Duran), İbrahim Kabore

GOLLER: Dk.33 Selim Saygı Dk.88 Kenan Oshan (DTB) Dk.12 Mehmet Gürlü (MTG)

Süper Lig’in 28’inci haftasında Doğan Türk Birliği, rakibi Mağusa Türk Gücü’nü geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın 12’nci dakikasında Mehmet Gürlü’nün golüyle 1-0 öne geçen Mağusa Türk Gücü, 33’üncü dakikada kalesinde golü gördü. Karşılaşmanın son anlarında da aradığı golü bulan Girne ekibi, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından, çıkışını sürdüren Doğan Türk Birliği 52 puana yükselirken, Mağusa Türk Gücü ise 33 puanda kaldı.