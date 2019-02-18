Doğan seriye bağladı: 2-1

K-Pet Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışının içerisine giren Doğan Türk Birliği, ligin güçlü ekibi Gönyeli engelini de 2-1 ile geçerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada yoğun yağışların etkisiyle ağır bir zeminde oynanan maçın son bölümünde oldukça zorlanan Doğan Türk Birliği buna rağmen kazanarak Mağusa Türk Gücü ve Yenicami’yi takibini sürdürdü. Karşılaşmada Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Kenan Oshan ve Onyakachi Okafor kaydederken, Gönyeli’nin tek golü Serkan Karaoğlan’dan geldi. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyetle puanını 39’a yükseltirken, Gönyeli 29 puanda kaldı.

STAT: Girne Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: M. Sezener, Ö. Çağlayan, F. Tuna

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Dursun Cem Ateş**

Serhan Önet**

Ahmet Sönmez**

Aydın Aygın**

Çağrı Kıral**

Sercan Demirman**

(Dk.63 İ. Çıdamlı)*

Quadri Raheem**

Bayram Anday**

(Dk.81 A. Savaşan)*

Kenan Oshan**

Barine Eko**

(DK.69 C. Yaşınses)*

Onyekachi Okafor**

TD: Caner Oshan

GÖNYELİ

Kemal Bağbal**

Talat Dağer**

Süleyman Aksaç**

Kehinde amoo**

Christian Chinazam**

Mehmet Barkınay**

(Dk.46 Kahraman)*

Raif Selden**

(Dk.46 İbrahim)*

John Okoli**

Fikret Yağcıoğlu**

(DK.77 Serkan)**

Menteş Mertkaya**

Kemal Varan**

TD: Mustafa Özarabacı

GOLLER: Dk.17 Kenan Oshan, Dk.44 Onyekachi Okafor (Doğan Türk Birliği) – Dk. 83 Serkan Karaoğlan (Gönyeli)

