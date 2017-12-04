Doğan, ‘Saygı’yı hak ediyor: 2-0

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Doğan Türk Birliği, hem galibiyet serisini 5 maça çıkardı, hem de liderlik koltuğuna oturdu. Doğan Türk Birliği’nin golleri 35’inci ve 44’üncü dakikada Selim Saygı’dan geldi. Doğan Türk Birliği, 23 puanla şu anda liderlik koltuğuna oturdu. Mağusa Türk Gücü ise aldığı bu mağlubiyetle 10 puanda kaldı. Haftaya lider giren Binatlı’nın bu akşam Yenicami karşısında puan kaybetmesi halinde Doğan Türk Birliği, liderlik koltuğunda oturmaya devam edecek.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Yusuf Bakar**, Sabriye Atikoğlu**

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Quadri Rahemm*

Quıncy Osei**

Emek Kırılmaz**

Koral Saymaz**

Ahmet Coşkun**

(Dk.82 Ahmet Saygı)

Aydın Aygın**

Kenan Oshan**

(Dk.59 Rasaq Adegbıte*)

Selim Saygı***

(Dk.86 Tunahan Şencan)

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Halil Uçar*

(Dk.85 Lawrenge Ogbe)

İbrahim Faye**

Sami Ergazi*

Yasin Kurt*

Adil Uçar*

Mehmet Gürlü**

(Dk.85 Hakan Uluçağ)

Samuel Zokou*

Arif Uysal**

Fırat Ersalan*

Halil Turan*

GOLLER: Dk.35 ve Dk.44 Selim Saygı (DTB)