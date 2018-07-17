Doğan sahaya indi

Hüseyin KIRAL

Yeni sezon için hedefini yaptığı transferlerle şampiyonluk olarak belirleyen Süper Lig takımlarından Doğan Türk Birliği (DTB) hazırlıklarına başladı. İzinli olan milli futbolcuların yanı sıra netlik kazanmayan yabancı oyuncuların yer almadığı çalışma Mete Adanır Stadı’nda düz koşularla başladı. DTB Teknik Direktörü Caner Oshan’ın yaptığı açıklamaya göre, “yeni sezon hazırlıkları için ilk olarak 10 günlük bir düz koşu programı uygulayacakları ve bir hafta içinde gerek yabancı oyuncuların netleşmesi, gerek milli futbolcuların takıma katılması ile toplu idmanlara geçileceğini” söyledi. Oshan, “Yabancı oyuncularımız bir haftaya kadar netlik kazanır, bir haftaya kadar da milli takımda yer alan oyuncularımız döner ve resmi sezonu o zaman açarız. Şimdilik ilk on gün düz koşularla ısınmaya çalışacağız” dedi.

Oshan: “Serhan imzayı atmadığı sürece ısrarımız sürecek”

Yeni sezona yaptığı transferlerle hedefini şampiyonluk olarak belli eden DTB’de Caner Oshan, milli takımımızın ve Çetinkaya’nın başarılı futbolcusu Serhan Önet için yaptıkları teklifin hala geçerli olduğunu altını çizerken, “Başka kulübe imzayı atmadığı sürece Serhan Önet’teki ısrarımız sürecek” dedi. Bayram Anday, Cemal Yaşinses, Sercan Demirman ve son olarak çağrı Kıral’ı kadrosuna bonservisli olarak katma başarısı gösteren DTB’de, iki yabancı oyuncu transfer yapmak için çalışmalar devam ederken, eski orta saha oyuncusu Rahim’in de kalacağı belirtildi.