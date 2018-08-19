Doğan profesyonellere karşılaştı

Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren günde üç idman yaparak yeni sezona hazırlanan K-Pet Süper Lig’in Girne ekiplerinden Doğan Türk Birliği kamp çalışmalarını bugün tamamlayarak akşam saatlerine adaya dönecek. Doğan aynı yerde hazırlıklarını sürdüren profesyonel olan, ancak şuan boşta olan futbolcularla bir hazırlık maçı oynadı

Hüseyin KIRAL

Yeni sezona yaptığı transferlerle kendinden söz ettiren ve şampiyonluk hedefleyen K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin (DTB), kamp çalışmaları tamamlanıyor. Türkiye’nin Düzce ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli kulüplerinden birine ait olan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde, Pazartesi gününden itibaren günde üç idmanla hazırlanan DTB Cuma günü bir de karşılaşma yaptı. Sarı lacivertiler bugün akşam saatlerinde adaya dönüş yapacak. Yoğun idman programının tamamlanmasının ardından yapılan hazırlık karşılaşmasının çok iyi geldiğini belirten DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, “Yapılan idmanlar sonunda futbolcularımıza neler vermişiz onu az da olsa görme imkanı bulduk” dedi.

Profesyonelleri, Emre Aşık ve Hakan Ünsal hazırlıyor

Fenerbahçe Topuk yaylası Spor Tesisleri’nde kamp programını tamamlayan ve bugün akşam saatlerinde adaya dönecek olan DTB takımını kampta, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen Teknik Direktörlerden Emre Aşık ve Hakan Ünsal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takımları ile sözleşme imzalamayan ve boşta kalan futbolcuların oluşturduğu takımla karşı karşıya geldi. Yapılan hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanan DTB futbol takımı, yorgun olmalarına rağmen ortaya iyi mücadele ve güzel bir oyun sergilemenin mutluluğunu yaşadılar.

Yabancı forvet arayışları sürüyor

Türkiye kampını tamamlayan ve bugün sabah İstanbul’a hareket eden Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan, “Kampın çok verimli geçtiğini, futbolcularının çalışmalarda çok istekli olduklarını” söyledi. Serhan Önet, Çağrı Kıral, İbrahim Çıdamlı, Cemal Yaşinses, Sercan Demirman ve Bayram Aday gibi yerli isimleri takıma kattıklarının altını çizen Oshan, “Yabancı oyuncu arayışımız devam ediyor. Özellikle direk santrfor arayışlarımızı sürdürüyoruz, umarım adaya döndükten sonra bu sorunu da ortadan kaldırıp, artık önümüze bakarız” dedi.

Oshan: “KTSYD Kupası bizim için önemli”

9 Eylül Pazar akşamı kendileri gibi yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları KTSYD Kupası’nı çok önemsediklerini belirten DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, “Bu nedenle TC kampını rakibimiz MTG gibi erken yaptık. Şimdi sırada kupa tarihine kadar yapacağımız hazırlık maçlarında” dedi.