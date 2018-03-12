Doğan penaltı ile güldü: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği konuk olduğu Yalova deplasmanında 1-0 galip geldi. Yalova’nın süren cezası nedeniyle Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan karşılaşmadan konuk Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren gol 73. dakikada penaltıdan Okafor kaydetti. Karşılaşmada ayrıca Yalova kalecisi İrfan önemli kurtarışlara imza atmasına rağmen takımının mağlup olmasını engelleyemedi. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyet ile puanını 43’e çıkarırken, Yalova 21 puan’da haftayı tamamladı.

STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk***, Cemal Sakallı***, Cem Öksüzoğulları***

YALOVA

İrfan Özbay***

Veli Avcı**

Tayfun Doğan*

(Dk.86 Ali Karayel)

Reşat Nazlı**

Mahmut İneci**

Ediz Sökmez*

Uche Sunday*

Buğra Barın*

Batchi Patrick*

(Dk.59 Selçuk)**

Cemal Yaşınses**

Mithat Küçükakaçalı*

(Dk.68 Ali Azouz)*

TD: Cenk Berkalp

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Emek Kırılmaz**

(Dk.81 Ali Savaşan)

Koral Saymaz**

Adjeman Pamboe**

Selim Saygı**

(Dk.68 Tunahan)*

Ahmet Coşkun***

Raheem Olanase**

Aydın Aygın**

(Dk.74 Ahmet Saygı)*

Onyekachi Okafor**

TD: Caner Oshan

GOL: Dk.73 Okafor (P) (Doğan Türk Birliği)