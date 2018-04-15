Doğan öldü öldü dirildi: 2-1

K-Pet Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Doğan Türk Birliği konuk ettiği Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın başında geriye düşen ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Quadri Rahem ve 75. dakikada Adjeman Pamboe kaydederken, konuk Gençler Birliği’nin golü 1. dakikada İbrahim Köse’den geldi. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyet ile puanını 53’e çıkartırken, konuk Gençler Birliği 28 puan ile haftayı tamamladı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu***, Ferhat Tuna***, Cemal Sakallı***

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı***

Ahmet Sönmez***

Tunahan Şencan**

Kenan Oshan**

Quadri Rahem***

Aydın Aygın**

Onyekachı Okafor*

Adjeman Pamboe***

Ahmet Saygı**

(Dk.86 Ceylan)

Selim Saygı**

(Dk.90 Afün)

TD: Caner Oshan

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Aydemir**

Boran Esenler**

Kadir Erol**

Sinan Öğüt**

Ahmet Kara**

Berk Kaya**

(Dk.66 Ömer)

Hasan Sarıoğlu**

İbrahim Köse***

Tonbara Tıongoli*

Husain Saddam*

Nemaka Uzor*

TD: Bülent Aytaç

GOL: Dk.42 Quadri Rahem, Dk.75 Adjeman Pamboe (Doğan Türk Birliği) - Dk.1 İbrahim Köse(Gençler Birliği)

