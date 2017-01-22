Doğan Mete’yi unutmadı

Hüseyin KIRAL

Doğan Türk Birliği (DTB) Spor Kulübü, merhum futbolcusu Mete Adanır’ın, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda bulunan heykeline çelenk koydu. Süper Lig’in 14. haftasında oynanması gereken ve kötü hava koşulları nedeni ile ertelenen DTB – Gençlik Gücü karşılaşması öncesi Başkan Bayar Piskobulu bir grup futbolcu ile birlikte Mete Adanır’ın ölümünün 28. yılında unutmadıklarını biz kez daha gösterdi. Piskobulu Mete Adanır’ın heykeli önündeki ufak törende “Mete’yi unutmadık” dedi.

Piskobulu: “Mete’yi anlatmaya devam edeceğiz”

KTFF tarafından ertelenen ve dün oynanan DTB – GG maçı öncesi DTB kulüp başkanı Bayar Piskobulu, yanına takım kaptanlarını Aydın Aygın, Ahmet Saygı ve Ahmet Coşkun’u alarak merhum futbolcuları Mete Adanır’ın heykeline çelenk bırakırken, Mete’yi bir kez daha unutmadıklarını göstermiş oldular. Bayar Piskobulu, Mete Adanır’ın heykeli önünde yapmış olduğu açıklamada, “27 yıldır sonra Mete’nin gerçek değerini görmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Bugün adını taşıdığı bu statta heykeli önünde durmak bizleri onurlandırdığı kadar Mete’nin ruhunun da rahatlamasını sağlıyoruz diye düşünüyorum” dedi. Piskobulu, “1981 yılında Mete Adanır, profesyonelliğe adım atarken babam kulüp başkanıydı ve o günden ölümüne kadar geçen süreçte neler yaşadığını neler başardığını maalesef 28 yıldır anlatamadık. Bunda belki de bizlerinde suçu vardır, ancak bu dakikadan sonra örnek olması için Mete’yi anlatmak, Mete’nin başardıklarını ve yaptıklarını anlatmak için daha çok çalışacağız” dedi.