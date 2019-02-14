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  3. Doğan kupada yürüyor: 0-3
Doğan kupada yürüyor: 0-3

Doğan kupada yürüyor: 0-3

Doğan Türk Birliği deplasmanda Lefke’yi mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi

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STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş

LEFKE: Mehmet Özeralp, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Mehmet Volkan, Bidemi, Candy (Dk.88 Kaan), Nnaemeka, Mustafa Tahsildaroğlu (Dk.51 Ali), Yılmaz Şipal, Semih Ünaldı (Dk.64 Yusuf), Kasım Tağman

DOĞAN TB: Ozan Mercan, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Aydın Aygın, Sercan Demirman, Eko Barine (Dk.63 Cemal), Quadri Raheem, Çağrı Kıral, Kenan Oshan (Dk.82 Yiğitcan), Onyekachi Okafor (Dk.75 Ali), Bayram Anday

GOLLER: Dk.7 ve 49 Onyekachi Okafor, Dk.58 Ahmet Sönmez (Doğan TB)

Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Lefke ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada turu geçen taraf 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu.

Doğan’a turu getiren golleri Okafor (2) ve Ahmet Sönmez kaydetti.

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