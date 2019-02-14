Doğan kupada yürüyor: 0-3
Doğan Türk Birliği deplasmanda Lefke’yi mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi
STAT: 16 Ağustos Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş
LEFKE: Mehmet Özeralp, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Mehmet Volkan, Bidemi, Candy (Dk.88 Kaan), Nnaemeka, Mustafa Tahsildaroğlu (Dk.51 Ali), Yılmaz Şipal, Semih Ünaldı (Dk.64 Yusuf), Kasım Tağman
DOĞAN TB: Ozan Mercan, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Aydın Aygın, Sercan Demirman, Eko Barine (Dk.63 Cemal), Quadri Raheem, Çağrı Kıral, Kenan Oshan (Dk.82 Yiğitcan), Onyekachi Okafor (Dk.75 Ali), Bayram Anday
GOLLER: Dk.7 ve 49 Onyekachi Okafor, Dk.58 Ahmet Sönmez (Doğan TB)
Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Lefke ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada turu geçen taraf 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu.
Doğan’a turu getiren golleri Okafor (2) ve Ahmet Sönmez kaydetti.