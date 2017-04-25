Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in Girne ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin son haftalardaki çıkışı dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, son 5 haftanın 5’inde de galibiyetle sahadan ayrıldı.

Süper Lig’de haftalar öncesinden şampiyonluk kutlayan Yenicami’nin ardından en azından ikincilikle sezonu tamamlamak isteyen Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı karşılaşmalarını kazandığı takdirde hedefini gerçekleştirmiş olacak.

5 maçta 5 galibiyet aldı

Ligin Girne ekibi Doğan Türk Birliği, çıktığı son 5 lig karşılaşmasından 5’ini de kazanmayı başardı. Bu süreçte, Dumlupınar, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Yalova ve Mağusa Türk Gücü’nü mağlup etmeyi başararak, bu takımlar karşısında 15 puan çıkarmayı başardı. Kazandığı 5 karşılaşmada 14 gol atmayı başaran sarı lacivertli takım, bu süreçte kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Son haftaların formda ismi Kenan Oshan

Orta sahanın kanatlarında görev yapan Kenan Oshan, bu süreçte en dikkat çeken oyuncu oldu. Son haftalarda Yalova ve Mağusa Türk Gücü karşılaşmalarında son anlarda sahneye çıkarak takımını sırtlayan Kenan Oshan, Fırat Canova’nın teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosuna girmeyi de başardı.

Doğan Türk Birliği’nin son 5 maçta aldığı sonuçlar ve kalan maçları şu şekilde;

Doğan Türk Birliği – Dumlupınar: 3-2

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği: 0-3

Doğan Türk Birliği – Binatlı: 5-0

Yalova – Doğan Türk Birliği: 0-2

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü: 2-1

29. Hafta: Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği

30. Hafta: Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı